МИД Эстонии хочет отменить требование явки в консульство в случае потери документов за границей

Как следует из повестки заседания правительства на 7 сентября, Министерство иностранных дел намерено упростить процедуру идентификации личности человека, оказавшегося за границей без удостоверения личности.

Согласно действующему закону человек, чьи документы за границей были украдены, испорчены или оказались просрочены, должен лично явиться в иностранное представительство или почетное консульство Эстонии с целью идентификации личности.

Поправки к закону позволят гражданам Эстонии и лицам с неопределенным гражданством обратиться в стране пребывания, в которой имеется интернет и курьерская служба, за помощью по видеосвязи.