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Война в Украине, 561-й день ⟩ Разведка США: ВСУ могут прорвать всю оборону РФ к концу года

rus.postimees.ee
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Украинские спасатели за работой.
Украинские спасатели за работой. Фото: Emergency Service of Ukraine HANDOUT

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое в ночь на 24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина.

Президент России Владимир Путин в ночь на 24 февраля объявил о начале войны против Украины, назвав ее «специальной военной операцией в Донбассе» с целью защитить людей, которые «на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима». Утверждения Путина о геноциде ранее опровергли как Евросоюз, так и ООН. Западные политики обвинили российского президента во лжи. Президент Украины Владимир Зеленский объявил о разрыве дипотношений с Россией.

Rus.Postimees продолжает следить за развитием событий 561-го дня войны, 7 сентября.

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