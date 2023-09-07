Сердца латышей разбиты, но хорошая игра должна продолжаться

В четвертьфинале чемпионата мира по баскетболу главный тренер латвийской сборной отметил, что хотя поражение разбило им сердце (Латвия уступила Германии со счетом 79:81), чемпионат еще не закончился и в следующих встречах нужно хорошо играть.
Также он добавил:
«Конечно, разочарование присутствует, но мы не должны обесценивать то, чего достигли. Мы оказались в одной сетке с семью другими лучшими командами мира. Мы ещё раз продемонстрировали, что можем конкурировать, и этим я очень горжусь».
Германия лидировала с 14 очками в четвертой четверти, но очень хорошая защита, результативные трехочковые и отвратительная игра лидера соперника Денниса Шредера дали Латвии возможность ужалить одного из фаворитов чемпионата мира. К сожалению, решающие очки набрать не удалось.
Для Латвии чемпионат мира продолжится матчами за 5-8 места. Сегодня в 11.45 команда выйдет на игру против Италии. После будут играть либо с Литвой, либо со Словенией.
«Наша следующая цель – не попасть на парижскую олимпиаду, а хорошо сыграть в сегодняшнем матче. Хотя наши сердца разбиты, мы должны продолжить хорошие выступления. Команда и игроки развиваются только когда играют против лучших. У нынешней сборной Латвии не очень много международного опыта, поэтому важна каждая встреча на таком уровне», - сказал тренер.