Сердца латышей разбиты, но хорошая игра должна продолжаться

Также он добавил:

«Конечно, разочарование присутствует, но мы не должны обесценивать то, чего достигли. Мы оказались в одной сетке с семью другими лучшими командами мира. Мы ещё раз продемонстрировали, что можем конкурировать, и этим я очень горжусь».

Германия лидировала с 14 очками в четвертой четверти, но очень хорошая защита, результативные трехочковые и отвратительная игра лидера соперника Денниса Шредера дали Латвии возможность ужалить одного из фаворитов чемпионата мира. К сожалению, решающие очки набрать не удалось.

Для Латвии чемпионат мира продолжится матчами за 5-8 места. Сегодня в 11.45 команда выйдет на игру против Италии. После будут играть либо с Литвой, либо со Словенией.