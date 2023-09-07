Член правления Operail: если идти нынешним курсом, железнодорожный транспорт в Эстонии вымрет

«Если мы не сменим курс прямо сейчас, железнодорожный транспорт не выживет, наши магистрали заполонят тяжелые грузовики, состояние дорог ухудшится, необходимость ремонта увеличится, климатические цели не будут достигнуты, а деньги, поступившие от запланированного автомобильного налога, пойдут на оплату штрафов, а не на содержание дорог», - сказала Курвитс, а также добавила, что в результате нынешней политики железнодорожные перевозки обходятся дороже, чем автомобильные.

«Если же цена железнодорожной перевозки будет конкурентоспособной по сравнению с автомобильной перевозкой или она будет ниже, грузы автоматически перейдут на железную дорогу. Если товары будут перемещаться по железной дороге, мы защитим окружающую среду Эстонии, у нас появится реальный шанс достичь климатических целей Европейского Союза и избежать штрафов. Снижение нагрузки на шоссе сделает движение более безопасным и существенно снизит затраты на содержание дорог», - считает член правления предприятия Operail.