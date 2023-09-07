Член правления Operail: если идти нынешним курсом, железнодорожный транспорт в Эстонии вымрет

По мнению член правления предприятия Operail Мерле Курвитс, если эстонское государство хочет достичь своих целей, то переброской объемных грузов с автомобильного транспорта на железную дорогу необходимо активно заниматься уже сейчас – сделать железную дорогу более доступным транспортным решением или хотя бы создать равную конкурентную ситуацию, пишет dv.ee.
«Если мы не сменим курс прямо сейчас, железнодорожный транспорт не выживет, наши магистрали заполонят тяжелые грузовики, состояние дорог ухудшится, необходимость ремонта увеличится, климатические цели не будут достигнуты, а деньги, поступившие от запланированного автомобильного налога, пойдут на оплату штрафов, а не на содержание дорог», - сказала Курвитс, а также добавила, что в результате нынешней политики железнодорожные перевозки обходятся дороже, чем автомобильные.
«Если же цена железнодорожной перевозки будет конкурентоспособной по сравнению с автомобильной перевозкой или она будет ниже, грузы автоматически перейдут на железную дорогу. Если товары будут перемещаться по железной дороге, мы защитим окружающую среду Эстонии, у нас появится реальный шанс достичь климатических целей Европейского Союза и избежать штрафов. Снижение нагрузки на шоссе сделает движение более безопасным и существенно снизит затраты на содержание дорог», - считает член правления предприятия Operail.
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