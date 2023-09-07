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Видео ⟩ Тянак о ситуации в Греции: сейчас речь скорее о выживании

rus.postimees.ee
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Сильнейший циклон унес жизни как минимум 12 человек в Греции, Турции и Болгарии. В Греции ситуация катастрофическая.
Сильнейший циклон унес жизни как минимум 12 человек в Греции, Турции и Болгарии. В Греции ситуация катастрофическая. Фото: Louisa GOULIAMAKI

Катастрофические условия царят в регионе Фессалии, в ста километрах к северу от центра греческого чемпионата мира по ралли. Однако паводковая вода также доставила неприятностей и в Ламии – центре проведения ралли.

Десятый этап чемпионата мира по ралли должен был стартовать сегодня в Греции, однако тестовые завезды, которые должны были состояться утром, отменили из-за паводка. Во время разведки трассы в среду Отть Тянак коротко прокомментировал ситуацию в Греции и признал, что сейчас речь идет больше о выживании.

Тянак, который в пятый раз участвует в чемпионате мира по ралли в Греции, дважды занимал вторые места на ралли «Акрополь» за последние два года. Тогда он выступал в составе команды Hyundai. Сейчас эстонец управляет подготовленным M-Sport автомобилем Ford Puma Rally1 и в пятницу стартует на тестовых заездах с четвертого места.

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