Видео ⟩ Тянак о ситуации в Греции: сейчас речь скорее о выживании

Катастрофические условия царят в регионе Фессалии, в ста километрах к северу от центра греческого чемпионата мира по ралли. Однако паводковая вода также доставила неприятностей и в Ламии – центре проведения ралли.
Десятый этап чемпионата мира по ралли должен был стартовать сегодня в Греции, однако тестовые завезды, которые должны были состояться утром, отменили из-за паводка. Во время разведки трассы в среду Отть Тянак коротко прокомментировал ситуацию в Греции и признал, что сейчас речь идет больше о выживании.