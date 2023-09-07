Скандал с мужем Каи Каллас: центристы инициируют создание следственной комиссии Рийгикогу

По словам председателя фракции Центристской партии в парламенте Танеля Кийка, депутаты фракции на выездном семинаре в Пярнумаа решили, что затягивать с созданием комиссии нельзя, так как Эстония уже в течение нескольких недель переживает правительственный кризис и кризис доверия к власти.

«Реакция общественности и различные исследования общественного мнения говорят о том, что жители Эстонии ждут от премьер-министра гораздо более внятных объяснений, а также что глава правительства возьмет на себя политическую ответственность. К сожалению, до сих пор не получено исчерпывающих ответов на многие вопросы, это лишь усугубило кризис доверия к власти. Поэтому для выяснения обстоятельств дела я призываю все парламентские партии поддержать создание специальной следственной комиссии», - сказал Кийк.

Кийк отметил, что у следственной комиссии больше полномочий, чем у других парламентских комиссий. «У следственной комиссии есть право приглашения лица на заседание комиссии, а также право потребовать предоставить необходимые для работы комиссии данные и документацию. За неявку по неуважительной причине, отказ от предоставления информации, документации или объяснений может быть назначен штраф в размере до 300 штрафных единиц», - сказал Кийк.

Следственной комиссии Рийгикогу предстоит найти ответы как минимум на следующие вопросы:

1. Когда премьер-министр узнала о том, что фирма, доля в которой принадлежит ее супругу, ведет бизнес в России? Когда и с чьей стороны последовало решение прекратить деятельность?

2. Были ли органы безопасности осведомлены об этой деятельности и обращали ли они внимание премьер-министра на возможные сопутствующие риски?

3. При каких обстоятельствах и на каких условиях премьер-министр предоставила фирме супруга кредит в размере 370 000 евро?

4. Были ли использованы полученные фирмой средства на развитие бизнеса в России и заработала ли премьер-министр проценты с предоставленного фирме супруга кредита?

5. Какие должны быть сделаны выводы и изменения в правовых актах для того, чтобы в будущем избежать возникновения подобных ситуаций во внешней политике и политике безопасности Эстонии?