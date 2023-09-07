Глава торговой сети назвал основных виновников высоких цен на школьные товары

По словам руководителя A1000 Market Тармо Лауринга, школьные принадлежности в различные торговые сети поставляют в основном одни и те же импортеры, либо в целом закупочные цены и их изменения у сетей практически одинаковы.

«Конечно, не стоит думать, что крупные сети покупают товар дороже, чем мелкие, скорее наоборот», — сказал Лауринг.

«Наш анализ показывает, что этой осенью закупочные цены на школьные принадлежности выросли в среднем на 10,6% по сравнению с 2022 годом. Если, по данным Swedbank, даже самая дешевая корзина школьных принадлежностей подорожала на 21,5% по сравнению с прошлым годом, это означает, что магазины, со своей стороны, добавили к выросшим закупочным ценам еще половину», – сказал Лауринг.

«Согласно результатам анализа, проведённого нашим отделом закупок, на половину школьных товаров закупочная цена осталась на уровне прошлогодней – например, на принадлежности для рисования и цветные карандаши. Больше всего у нас выросла закупочная цена на бумажную продукцию – в среднем на 32%. Если точнее, то, например, тетради подорожали на 21,4%, блокноты для рисования на 23% и оберточная крафт-бумага (бумага повышенной прочности) на 75%», – сказал Лауринг.

«Средняя цена реализации школьных принадлежностей в магазинах A1000 Market была на 7,8% выше, чем в прошлом году — часть товаров еще оставалась в наличии с прошлого года, поэтому рост цен для покупателей был меньше роста закупочных цен», — поделился Лауринг.

«Руководитель Союза предприятий пищевой промышленности Эстонии Сирье Потисепп высказала то, что люди, связанные с этой сферой, знают уже больше года – средняя наценка в продуктовых магазинов уже выросла до 40 процентов и даже больше. Покупка школьных принадлежностей сейчас очень актуальна, но, к сожалению, это время самых высоких цен, потому что на сезонные товары делаются самые большие наценки. Например, обратите внимание, на летние товары или садовые инструменты сейчас действуют скидки 40–70 %, однако, как известно, ни один коммерсант не продает ничего ниже себестоимости, а это значит, что в начале сезона наценка на эти товары составляла 50-100%», – добавил руководитель A1000 Market.