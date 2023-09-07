«Мэр должен понести ответственность за хаос на дорогах»: оппозиция инициирует вотум недоверия Михаилу Кылварту

По словам председателя фракции «Отечества» Карла Сандера Казе, мэр должен понести ответственность за хаос на дорогах. «За действия горуправы отвечает мэр. С весны хаос в таллиннском движении только усиливался. Вместо поиска решений ситуацию только ухудшали, что демонстрируют и проведенные летом в ударном порядке изменения в работе общественного транспорта. Мэр должен понести ответственность за ущерб, причиненный предприятиям, и проблемы, созданные для водителей и пешеходов», - сказал Казе.

По словам председателя реформистской фракции Пяртеля-Пеэтера Пере, хаос на дорогах показывает, как плохо городом управляют под руководством Михаила Кылварта. «Похоже, все, что предпринимает Таллиннская горуправа, заканчивается хаосом. Будь то дорожные работы или реорганизация автобусного движения. Это нельзя назвать успешным руководством. От плохого руководства страдают горожане», - сказал Пере.

Председатель фракции «Ээсти 200» Йоэль Йессе назвал крайне прискорбным, что трамвайную линию к Таллиннскому аэропорту, скорее всего, не проведут в течение двух последующих лет, новые трамвайные пути пролегают в нескольких сотнях метров от D-терминала, а виадук Тонди закрыт до конца 2024 года. «Это невероятная и абсолютно неприемлемая ситуация, которую горожане, по мнению "Ээсти 200", не должны терпеть в будущем», - сказал Йессе.