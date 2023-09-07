Таллинн закосит: решение будет зависеть от горожан

«Город постепенно сокращал объемы покоса, а в этом году во время засухи мы прекратили его совсем. Во второй половине лета мы частично возобновили покос там, где это помогает бороться с инвазивными видами. Важно, чтобы покос был организован научно обоснованно и способствовал поддержанию видового разнообразия, но не в ущерб безопасности людей и домашних животных», - сказал вице-мэр Владимир Свет.

С 1 декабря 2022 года в городе действуют новые договоры на обслуживание зеленых зон, которые предусматривают менее интенсивный покос. Таким образом, новые договоры позволили снизить интенсивность покоса по сравнению с прошлым летом. Сокращение объемов покоса будет являться целью и в следующем году.

«Мы получили разные отзывы относительно сведенного к минимуму объема покоса: многим понравилось, что городское пространство наполнилось растениями, другие придерживаются иного мнения. В настоящее время мы проводим в районе Кесклинн опрос, чтобы выяснить, какие зеленые зоны люди посещают, как они их используют и каковы ожидания горожан в отношении покоса конкретных зеленых зон. Если опрос окажется эффективным, мы также изучим мнение жителей других районов города. Результаты опроса помогут нам лучше понять ожидания людей и организовать покос в новом сезоне», - добавил Свет.

Опрос проходит в электронной среде Maptionnaire до 12 сентября, принять участие можно ЗДЕСЬ. Участники опроса должны отметить на карте зеленые зоны района Кесклинн, которые они посещают, и ответить на вопросы о характере их использования.

Однако осенью все общественные зеленые зоны Таллинна будут покошены. Это позволит лучше организовать как сбор опавшей листвы, так и уборку снега с зеленых зон.