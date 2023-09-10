Борис Тух ⟩ Без пафоса, просто: «ЛИР»

Были, конечно, и слабы постановки. Но ведь такие фестивали существуют не для того, чтобы собирать под одной крышей сплошные шедевры, а чтобы распознать, в каком направлении движется искусство сцены.

Наш зритель и дома мог познакомиться с этим трендом. Хотя бы по «Королю Лиру», превращенному в веселый и жуткий гиньоль, где ужасы Средневековья перекликались со своекорыстием и безбашенностью современных политиков; эту постановку несколько лет назад – до пандемии и до войны в Украине – привозил питерский Небольшой драматический театр режиссера Льва Эренбурга. Или по «Макбету», поставленному в Городском театре финским авангардистом Антти Микола. Действие происходило в наши дни, борьба шла за место председателя Общества любителей зимнего плавания – и оказалось, что даже ради такого мизерного поста можно пойти на убийство. Трагедия сводилась к мизерному масштабу, другого в наше время не встретишь.

Ставя шекспировские трагедии, режиссер обязан задать себе вопрос, насколько соотносится с грандиозностью их образов и страстей современный социум и современный человек.

Замечательный исследователь творчества Шекспира Алексей Бартошевич как-то сказал, что наш мир недостоин высокой трагедии. Что тут возразить?

Корнуолл – Индрек Ояри, Регага – Урсула Ратасепп, Эдмунд – Прийт Пиус, Гонерилья – Эвелин Выйгемаст. Фото: Siim Vahur

И каждый не свою играет роль?