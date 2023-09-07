Президент Карис выступил с неожиданной идеей: ученики могли бы целый год учить только эстонский

«Я выдвинул идею дать ученикам переходный год и преподавать им только эстонский язык. За год, даже за полгода, молодой человек выучит язык. А потом можно продолжить обучать остальные предметы и эстонский язык», - сказал Карис.

По его мнению один год - это не слишком обременительно, так как молодые люди все равно иногда уезжают учиться за границу и возвращаются. «Об этом стоит подумать, возможно, это облегчит переход на эстонский язык».

Карис также рассказал о своей встрече в Таллиннском университете с будущими учителями. Президент обсудил с ними проблемы перехода на эстоноязычное образование. «Были и преподаватели, которые уже работают в русских школах. Они говорят, что есть довольно много учителей, которые не могут выучить эстонский язык, но они очень хорошие учителя».