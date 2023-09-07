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«Заломали дедушку за ленточку». Жители Эстонии спорят с полицией после задержания мужчины в Кохтла-Ярве

Видео
, журналист
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Сотрудники полиции уводят в свой автомобиль мужчину, который по данным PPA отказался починяться требованиям, после того, как в его машине была найдена георгиевская лента, Кохтла-Ярве, 4 сентября 2023 года.
Сотрудники полиции уводят в свой автомобиль мужчину, который по данным PPA отказался починяться требованиям, после того, как в его машине была найдена георгиевская лента, Кохтла-Ярве, 4 сентября 2023 года. Фото: скриншот Facebook / Karina Votyakova

Водитель автомобиля оказался в наручниках после встречи с полицейскими, которые заметили у жителя Кохтла-Ярве георгиевскую ленту. Соцсети негодуют, ругаются матом и спорят о языках, а полиция разъясняет.

Жительница города Кивиыли в уезде Ида-Вирумаа стала свидетельницей задержания автолюбителя, которое произошло в Кохтла-Ярве. На своей страничке в Facebook пользователь Karina Votyakova опубликовала видео инцидента, которое вызвало бурное обсуждение в соцсетях.

«Два взрослых , здоровых мужчин ... Заломали дедушку за ленточку . Что твориться вообще в этом мире ? Последнее фото видео что снята лента .... Почему такое отношение в пожилым людям ?» - написала женщина (орфография и пунктуация сохранены) в посте с видеозаписью задержания мужчины двумя сотрудниками PPA.

На четырехминутном видео в центре кадра серый легковой автомобиль Škoda Octavia примерно 2010 года сборки. В районе открытой водительской двери двое сотрудников полиции что-то делают с водителем. Позже становится видно, как мужчина лежит на земле, а полицейские сидят на нем. Мимо безучастно идут редкие прохожие. Через пару минут сотрудники полиции отводят невысокого мужчину в автомобиль PPA. Руки задерживаемого мужчины скованы наручниками за спиной.

Публикация видео вызвала ажиотаж у пользователей социальной сети. Пост был переопубликован два десятка раз и собрал больше полусотни комментариев.

Часть пользователей не стеснялась в выражениях в адрес сотрудников полиции, рассуждая о «полицейском государстве»: «Черти!», «Мозгов у них 0», «Конченные!», «Террориста задержали. Только слабых и могут».

Другие комментаторы пытались оппонировать сочувствующим: «Вату за мост! Всю вату!», «Ленточку, старый может в жопе своей носить и проблем не будет».

Отметилась в дискуссии и представительница Департамента полиции и погранохраны, онлайн-сотрудник полицейского участка Йыхви Дарья Парк.

«Днем 4 сентября полицейские обнаружили, что на улице Кескалле в Кохтла-Ярве был припаркован автомобиль с георгиевской лентой, прикрепленной к зеркалу заднего вида. Это символ поддержки страны-агрессора, что в Эстонии запрещено законом», - в частности сообщила Дарья Парк.

Сотрудница полиции утверждает, что автолюбитель не подчинился требованиям сотрудников полиции.

«Полицейские провели беседу с владельцем автомобиля и попросили его добровольно убрать символ, иначе полицейские сделают это сами. Мужчина отказался снимать символ и попытался завести машину, чтобы отъехать от полиции. Он также оказал сопротивление, когда полиция попыталась его остановить. На него надели наручники и отвезли в отделение полиции для совершения процессуальных действий», - рассказала представительница PPA.

Задержание с заломанными за спину руками - не единственное воздействие, которое ждет водителя «Шкоды».

«Мы возбудили дело о правонарушении в связи с поддержкой агрессии (KarS § 151’1). Значение георгиевской ленты изменилось с началом войны. Символам, которые носят российские солдаты, совершившие военные преступления, нет места в свободной Эстонии», - добавила Парк.

Статья 151 уголовного кодекса Эстонии. Разжигание розни

(1) Деятельность, которая открыто призывает к ненависти, насилию или дискриминации в связи с национальной или расовой принадлежностью, цветом кожи, половой принадлежностью, языком, происхождением, вероисповеданием, сексуальной ориентацией, политическими убеждениями, имущественным или социальным положением, если это повлекло угрозу жизни, здоровью или имуществу лица, наказываются штрафом в размере до трехсот штрафных единиц или арестом.

Комменнтарий в ветке, где обсуждение шло на русском языке, сотрудница PPA оставила на эстонском.

«А вам Дашенька рекомендую к русскоязычному населению обращаться на русском. Проще достучаться будет, тем более до ваты. Да и поумнее выглядеть будете», - ответил сотруднице полиции пользователь Andrei Slopov.

«В Эстонии государственный язык - эстонский. И никто не обязан к вам обращаться на русском, ради вашего удобства. Учите эстонский и будете поумнее выглядеть», - ответил Слопову пользователь Alex Kot.

При этом среди редких комментариев на эстонском языке тоже оказалась критика в адрес методов воздействия на нарушителя.

Фрагмент обсуждения инцидента с задержанием мужчины за георгиевскую ленту в Кохтла-Ярве 4 сентября 2023 года.
Фрагмент обсуждения инцидента с задержанием мужчины за георгиевскую ленту в Кохтла-Ярве 4 сентября 2023 года. Фото: скриншот Facebook / Karina Votyakova

О том, что в Эстонии официально запрещена советская символика, а также символика, которую используют военные и наемники РФ на войне в Украине, полиция сообщала неоднократно. Использование таких символов, в том числе георгиевской ленты, как правило наказывается денежным штрафом. Размер штрафа обычно колеблется в районе 400 евро.

«Меня когда так же остановили, что то не просили убрать, сами сорвали так еще и 320 евро штрафа еб***ли», - добавил чистосердечное признание в комментарии к нашумевшей публикации пользователь с ником Дебил Аркадий.

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