«Заломали дедушку за ленточку». Жители Эстонии спорят с полицией после задержания мужчины в Кохтла-Ярве

Жительница города Кивиыли в уезде Ида-Вирумаа стала свидетельницей задержания автолюбителя, которое произошло в Кохтла-Ярве. На своей страничке в Facebook пользователь Karina Votyakova опубликовала видео инцидента, которое вызвало бурное обсуждение в соцсетях.

«Два взрослых , здоровых мужчин ... Заломали дедушку за ленточку . Что твориться вообще в этом мире ? Последнее фото видео что снята лента .... Почему такое отношение в пожилым людям ?» - написала женщина (орфография и пунктуация сохранены) в посте с видеозаписью задержания мужчины двумя сотрудниками PPA.

На четырехминутном видео в центре кадра серый легковой автомобиль Škoda Octavia примерно 2010 года сборки. В районе открытой водительской двери двое сотрудников полиции что-то делают с водителем. Позже становится видно, как мужчина лежит на земле, а полицейские сидят на нем. Мимо безучастно идут редкие прохожие. Через пару минут сотрудники полиции отводят невысокого мужчину в автомобиль PPA. Руки задерживаемого мужчины скованы наручниками за спиной.

Публикация видео вызвала ажиотаж у пользователей социальной сети. Пост был переопубликован два десятка раз и собрал больше полусотни комментариев.



Часть пользователей не стеснялась в выражениях в адрес сотрудников полиции, рассуждая о «полицейском государстве»: «Черти!», «Мозгов у них 0», «Конченные!», «Террориста задержали. Только слабых и могут».

Другие комментаторы пытались оппонировать сочувствующим: «Вату за мост! Всю вату!», «Ленточку, старый может в жопе своей носить и проблем не будет».