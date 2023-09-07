Водитель автомобиля оказался в наручниках после встречи с полицейскими, которые заметили у жителя Кохтла-Ярве георгиевскую ленту. Соцсети негодуют, ругаются матом и спорят о языках, а полиция разъясняет.
«Заломали дедушку за ленточку». Жители Эстонии спорят с полицией после задержания мужчины в Кохтла-Ярве
Жительница города Кивиыли в уезде Ида-Вирумаа стала свидетельницей задержания автолюбителя, которое произошло в Кохтла-Ярве. На своей страничке в Facebook пользователь Karina Votyakova опубликовала видео инцидента, которое вызвало бурное обсуждение в соцсетях.
«Два взрослых , здоровых мужчин ... Заломали дедушку за ленточку . Что твориться вообще в этом мире ? Последнее фото видео что снята лента .... Почему такое отношение в пожилым людям ?» - написала женщина (орфография и пунктуация сохранены) в посте с видеозаписью задержания мужчины двумя сотрудниками PPA.
На четырехминутном видео в центре кадра серый легковой автомобиль Škoda Octavia примерно 2010 года сборки. В районе открытой водительской двери двое сотрудников полиции что-то делают с водителем. Позже становится видно, как мужчина лежит на земле, а полицейские сидят на нем. Мимо безучастно идут редкие прохожие. Через пару минут сотрудники полиции отводят невысокого мужчину в автомобиль PPA. Руки задерживаемого мужчины скованы наручниками за спиной.
Публикация видео вызвала ажиотаж у пользователей социальной сети. Пост был переопубликован два десятка раз и собрал больше полусотни комментариев.
Часть пользователей не стеснялась в выражениях в адрес сотрудников полиции, рассуждая о «полицейском государстве»: «Черти!», «Мозгов у них 0», «Конченные!», «Террориста задержали. Только слабых и могут».
Другие комментаторы пытались оппонировать сочувствующим: «Вату за мост! Всю вату!», «Ленточку, старый может в жопе своей носить и проблем не будет».
Отметилась в дискуссии и представительница Департамента полиции и погранохраны, онлайн-сотрудник полицейского участка Йыхви Дарья Парк.
«Днем 4 сентября полицейские обнаружили, что на улице Кескалле в Кохтла-Ярве был припаркован автомобиль с георгиевской лентой, прикрепленной к зеркалу заднего вида. Это символ поддержки страны-агрессора, что в Эстонии запрещено законом», - в частности сообщила Дарья Парк.
Сотрудница полиции утверждает, что автолюбитель не подчинился требованиям сотрудников полиции.
«Полицейские провели беседу с владельцем автомобиля и попросили его добровольно убрать символ, иначе полицейские сделают это сами. Мужчина отказался снимать символ и попытался завести машину, чтобы отъехать от полиции. Он также оказал сопротивление, когда полиция попыталась его остановить. На него надели наручники и отвезли в отделение полиции для совершения процессуальных действий», - рассказала представительница PPA.
Задержание с заломанными за спину руками - не единственное воздействие, которое ждет водителя «Шкоды».
«Мы возбудили дело о правонарушении в связи с поддержкой агрессии (KarS § 151’1). Значение георгиевской ленты изменилось с началом войны. Символам, которые носят российские солдаты, совершившие военные преступления, нет места в свободной Эстонии», - добавила Парк.
Статья 151 уголовного кодекса Эстонии. Разжигание розни
(1) Деятельность, которая открыто призывает к ненависти, насилию или дискриминации в связи с национальной или расовой принадлежностью, цветом кожи, половой принадлежностью, языком, происхождением, вероисповеданием, сексуальной ориентацией, политическими убеждениями, имущественным или социальным положением, если это повлекло угрозу жизни, здоровью или имуществу лица, наказываются штрафом в размере до трехсот штрафных единиц или арестом.
Комменнтарий в ветке, где обсуждение шло на русском языке, сотрудница PPA оставила на эстонском.
«А вам Дашенька рекомендую к русскоязычному населению обращаться на русском. Проще достучаться будет, тем более до ваты. Да и поумнее выглядеть будете», - ответил сотруднице полиции пользователь Andrei Slopov.
«В Эстонии государственный язык - эстонский. И никто не обязан к вам обращаться на русском, ради вашего удобства. Учите эстонский и будете поумнее выглядеть», - ответил Слопову пользователь Alex Kot.
При этом среди редких комментариев на эстонском языке тоже оказалась критика в адрес методов воздействия на нарушителя.
О том, что в Эстонии официально запрещена советская символика, а также символика, которую используют военные и наемники РФ на войне в Украине, полиция сообщала неоднократно. Использование таких символов, в том числе георгиевской ленты, как правило наказывается денежным штрафом. Размер штрафа обычно колеблется в районе 400 евро.
«Меня когда так же остановили, что то не просили убрать, сами сорвали так еще и 320 евро штрафа еб***ли», - добавил чистосердечное признание в комментарии к нашумевшей публикации пользователь с ником Дебил Аркадий.