Новый игрок на рынке: сеть зарядных станций для электромобилей расширяется

Neste вышла на рынок быстрой зарядки электромобилей в Эстонии и открыла свою первую станцию быстрой зарядки на 100% возобновляемой электроэнергии в странах Балтии на станции обслуживания на улице Кадака в Таллинне.
«На данный момент единственная станция быстрой зарядки с возобновляемой энергией находится на заправке Neste на улице Кадака в Таллинне, но в ближайшем будущем зарядные устройства добавятся и в другие регионы Эстонии. Запуск быстрой зарядки возобновляемой электроэнергией — это еще один шаг Neste в поддержку перехода к более чистому транспорту», — говорит Ристо Сюллусте, менеджер по маркетингу Neste Эстония.
«Максимальная зарядная мощность на станции установлена на уровне 200 кВт. Система распознает, подключены ли к станции зарядки автомобили с большим или меньшим запасом хода, полностью разряженным или частично ряженным аккумулятором. Используется наиболее распространенный стандарт разъемов типа CCS2 в Европе», — перечисляет Сюллусте.
Станция быстрой зарядки Neste представляет собой систему с четырьмя зарядными устройствами. Помимо Эстонии компания открывает зарядные станции в других странах Балтии и активно расширяет зарядную сеть в Финляндии.
В Neste заявили, что на их зарядных станция предлагается исключительно электроэнергия, на 100% полученная из возобновляемых источников.
На станции быстрой зарядки Neste в настоящее время можно оплатить зарядку с помощью приложения либо банковской картой, либо с помощь. приложения Neste.