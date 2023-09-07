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Новый игрок на рынке: сеть зарядных станций для электромобилей расширяется

rus.postimees.ee
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Станция зарядки электромобилей на улице Кадака.
Станция зарядки электромобилей на улице Кадака. Фото: Neste Oil

Neste вышла на рынок быстрой зарядки электромобилей в Эстонии и открыла свою первую станцию ​​быстрой зарядки на 100% возобновляемой электроэнергии в странах Балтии на станции обслуживания на улице Кадака в Таллинне.

«На данный момент единственная станция быстрой зарядки с возобновляемой энергией находится на заправке Neste на улице Кадака в Таллинне, но в ближайшем будущем зарядные устройства добавятся и в другие регионы Эстонии. Запуск быстрой зарядки возобновляемой электроэнергией — это еще один шаг Neste в поддержку перехода к более чистому транспорту», ​​— говорит Ристо Сюллусте, менеджер по маркетингу Neste Эстония.

«Максимальная зарядная мощность на станции установлена ​​на уровне 200 кВт. Система распознает, подключены ли к станции зарядки автомобили с большим или меньшим запасом хода, полностью разряженным или частично ряженным аккумулятором. Используется наиболее распространенный стандарт разъемов типа CCS2 в Европе», — перечисляет Сюллусте.

Станция быстрой зарядки Neste представляет собой систему с четырьмя зарядными устройствами. Помимо Эстонии компания открывает зарядные станции в других странах Балтии и активно расширяет зарядную сеть в Финляндии.

В Neste заявили, что на их зарядных станция предлагается исключительно электроэнергия, на 100% полученная из возобновляемых источников.

На станции быстрой зарядки Neste в настоящее время можно оплатить зарядку с помощью приложения либо банковской картой, либо с помощь. приложения Neste.

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