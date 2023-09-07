Военные учения достигли улиц Таллинна: горожанам бояться не стоит

«Очень важно, чтобы наши резервисты имели возможность закрепить теорию практикой в условиях местности, которую им бы пришлось защищать в случае войны, – пояснил командующий Северным округом территориальной обороны полковник Тармо Лухаяэр. – Бойцы должны знать каждую улицу, каждый дом и ключевых людей в зоне своей ответственности».

Военнослужащие приступили к занятиям ранним утром, они действуют в районе портов, аэропорта, а также в Нымме, Пирита и Мяннику. «Бояться не стоит. Полагаю, скорее всего, горожане понимают, почему мы должны проводить учения в городской черте», – добавил полковник Лухаяэр.

Резервисты не только повторяют материал и проверяют свои знания на практике, но и получают опыт взаимодействия с партнерскими организациями Сил обороны и Кайтселийта. «Мы сотрудничаем с различными учреждениями, которые отвечают за оказание жизненно важных услуг или безопасность. К сожалению, боевые действия касаются не только вооруженных сил, они требуют усилий всего общества. Именно поэтому сегодня мы налаживаем контакты и тренируемся с Департаментом полиции и погранохраны, Спасательным департаментом, скорой помощью, муниципалитетам и многими другими организациями», – объяснил полковник Лухаяэр.

Сегодняшние учения – последняя проверка и занятия подразделений Северного округа территориальной обороны. Командиры участвуют в сборах с 30 августа, рядовой состав со 2 сентября. По завершению практики в условиях городской застройки резервисты отдадут снаряжение и вернутся к своим семьям. Сборы Ussisõnad продолжатся на следующей неделе, 13 сентября начнется формирование и переподготовка частей Северо-Восточного округа территориальной обороны.