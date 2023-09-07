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Литовская сборная осталась без важного игрока

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Эймантас Бенджюс.
Эймантас Бенджюс. Фото: Rokas Lukosevicius

Для нападающего сборной Литвы по баскетболу Эймантаса Бенджюса чемпионат мира завершился из-за травмы.

33-летний баскетболист получил травму ноги в последнем матче промежуточной группы против США, который Литва выиграла со счетом 100:94. Из-за этого он пропустил четвертьфинал, в котором литовцы проиграли Сербии.

Бенджюс, проведший последние сезоны в итальянском «Сассари» с эстонцем Каспаром Трейером, набирал на чемпионате мира в среднем 9,4 очка и 1,6 подбора.

Литва продолжит на этом чемпионате мира борьбу за 5-8 места. Сегодня в 15.30 им предстоит матч со Словений, после которого они будут играть либо с Латвией, либо с Италией.

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