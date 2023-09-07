МИХАИЛ КЫЛВАРТ ⟩ Преданность Эстонии я каждый день доказываю своей работой и жизнью

Во-первых, этот лагерь организовали не «Наши». Не соответствует действительности, что в том лагере, в котором я участвовал, глумились над эстонскими политиками и символами нашей страны. Более десяти лет назад в интервью я осудил произошедший там же в 2011 году инцидент, в ходе которого были осквернены изображения эстонских политиков. Я не позволил бы сжигать или осквернять в моем присутствии национальные символы или фотографии руководителей нашего государства, независимо от партийной принадлежности политиков или личных симпатий. Во время этого лагеря никто не пытался влиять на меня, вербовать или навязывать кремлевскую идеологию.

Даже если бы кто-то попытался это сделать, у него бы ничего не получилось. Я слушал лекции о глобальной политике и российские секции, в фокусе которых была роль исламских стран в мировой политике – тогда это была актуальная и представляющая интерес тема. Для России лагерь, безусловно, был имиджевым проектом, целью которого было создание положительного образа среди молодежи разных стран.

Я отправился в этот лагерь, поскольку 13 лет назад мне казалось, что речь идет о нейтральном международном мероприятии, на котором несколько тысяч молодых людей из 80 стран соберутся вместе, чтобы пообщаться, обсудить мировые дела и провести время, что также позволит расширить горизонты.