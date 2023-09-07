МИХАИЛ КЫЛВАРТ ⟩ Преданность Эстонии я каждый день доказываю своей работой и жизнью

Тринадцать лет назад мне казалось, что речь идет о нейтральном международном мероприятии, на котором несколько тысяч молодых людей из 80 стран соберутся вместе, чтобы пообщаться, обсудить мировые дела и провести время, что также позволит расширить горизонты. И вот уже тринадцать лет я отвечаю на одни и те же вопросы о своем участии в лагере «Селигер» и остаюсь верен своим словам, пишет мэр Таллинна Михаил Кылварт (Центристская партия).
Во-первых, этот лагерь организовали не «Наши». Не соответствует действительности, что в том лагере, в котором я участвовал, глумились над эстонскими политиками и символами нашей страны. Более десяти лет назад в интервью я осудил произошедший там же в 2011 году инцидент, в ходе которого были осквернены изображения эстонских политиков. Я не позволил бы сжигать или осквернять в моем присутствии национальные символы или фотографии руководителей нашего государства, независимо от партийной принадлежности политиков или личных симпатий. Во время этого лагеря никто не пытался влиять на меня, вербовать или навязывать кремлевскую идеологию.
Даже если бы кто-то попытался это сделать, у него бы ничего не получилось. Я слушал лекции о глобальной политике и российские секции, в фокусе которых была роль исламских стран в мировой политике – тогда это была актуальная и представляющая интерес тема. Для России лагерь, безусловно, был имиджевым проектом, целью которого было создание положительного образа среди молодежи разных стран.
Я отправился в этот лагерь, поскольку 13 лет назад мне казалось, что речь идет о нейтральном международном мероприятии, на котором несколько тысяч молодых людей из 80 стран соберутся вместе, чтобы пообщаться, обсудить мировые дела и провести время, что также позволит расширить горизонты.
От Эстонии участвовало несколько десятков человек, помимо молодежи из Центристской партии, там были также зеленые и реформисты, а также множество молодых людей без партийной принадлежности. Программа казалась интересной, были приглашены лекторы со всего мира, официальным языком общения был английский.
Тогда президентом России был Дмитрий Медведев, казалось, что восточный сосед берет курс на открытость. Именно в этот период многие предприниматели решили сосредоточиться на российском рынке, и значительная часть Европы смотрела на нашего восточного соседа с иллюзией сотрудничества. С сегодняшними знаниями я бы по-другому оценил такое мероприятие и не стал бы участвовать. Не говоря уже о том, что агрессия Российской Федерации против Украины и война создали совершенно иной контекст. В то время я не мог всего этого предвидеть.
Мне жаль, что эта история 13-летней давности бросает тень на меня и всю мою политическую деятельность. Я понимаю, почему эти вопросы возникают вновь и вновь, и я готов ответить на них сейчас и в будущем, как и в течение последних 13 лет.
Но больше всего ранит то, что каждый раз моя преданность своей стране подвергается сомнению. Свою преданность Эстонии я доказываю каждый день своей жизнью и работой. Я уверен, что в критический для Эстонии момент я буду полезен как гражданин, политик, мэр и член Кайтселийта.