77 442 цифровых подписей: Союз автовладельцев передаст Рийгикогу петицию против автоналога

Об этом сообщил председатель правления EAOL Прийт Таммерайд, отметив, что Союз автовладельцев надеется, что коалиция прислушается к голосу народа и полностью откажется от плана введения дополнительного налога на автомобили.

«По вопросу о налоге на автомобили мы видим, что нет здесь ясности по существу, нет политического консенсуса и нет поддержки со стороны населения. В такой ситуации попытки любым способом продавить этот налог обречены на провал», - заявил Таммерайд. По его словам, у избирателей не было возможности в ходе дебатов высказаться по поводу налога на автомобили, поскольку перед выборами в Рийгикогу вставшие у власти партии власти не хотели говорить о налогах.

«Инициированная Союзом автовладельцев петиция дала избирателям альтернативную возможность высказаться. Тот факт, что абсолютный рекорд Эстонии по сбору подписей был достигнут в условиях еще несуществующего бюджета, наглядно демонстрирует несогласие нашего народа с налогом на автомобили».

Передача подписей носит символический характер, поскольку они собраны в цифровом виде и отдельно распечатываться не будут печататься. «Но мы считаем, что народная инициатива такого масштаба заслуживает символической церемонии передачи», - подчеркнул Таммерайд.

EAOL также приглашает жителей Эстонии принять участие в организованной партией Isamaa манифестации против введения налога на автомобили, которая состоится 11 сентября в 14 часов на Тоомпеа.

Союз автовладельцев Эстонии представил свое предложение не вводить налог на автомобили еще на круглом столе в Министерстве финансов в конце июня, на сегодня намерение разработать налог на автомобили подвергнуто критике со стороны ряда организаций, представляющих различные группы интересов.