77 442 цифровых подписей: Союз автовладельцев передаст Рийгикогу петицию против автоналога

Cоюз автовладельцев Эстонии (EAOL) в пятницу передаст петицию «Нет автноналогу!» спикеру Рийгикогу Лаури Хуссару. Под петицией собрано 77 442 цифровых подписи.
Об этом сообщил председатель правления EAOL Прийт Таммерайд, отметив, что Союз автовладельцев надеется, что коалиция прислушается к голосу народа и полностью откажется от плана введения дополнительного налога на автомобили.
«По вопросу о налоге на автомобили мы видим, что нет здесь ясности по существу, нет политического консенсуса и нет поддержки со стороны населения. В такой ситуации попытки любым способом продавить этот налог обречены на провал», - заявил Таммерайд. По его словам, у избирателей не было возможности в ходе дебатов высказаться по поводу налога на автомобили, поскольку перед выборами в Рийгикогу вставшие у власти партии власти не хотели говорить о налогах.
«Инициированная Союзом автовладельцев петиция дала избирателям альтернативную возможность высказаться. Тот факт, что абсолютный рекорд Эстонии по сбору подписей был достигнут в условиях еще несуществующего бюджета, наглядно демонстрирует несогласие нашего народа с налогом на автомобили».
Передача подписей носит символический характер, поскольку они собраны в цифровом виде и отдельно распечатываться не будут печататься. «Но мы считаем, что народная инициатива такого масштаба заслуживает символической церемонии передачи», - подчеркнул Таммерайд.
EAOL также приглашает жителей Эстонии принять участие в организованной партией Isamaa манифестации против введения налога на автомобили, которая состоится 11 сентября в 14 часов на Тоомпеа.
Союз автовладельцев Эстонии представил свое предложение не вводить налог на автомобили еще на круглом столе в Министерстве финансов в конце июня, на сегодня намерение разработать налог на автомобили подвергнуто критике со стороны ряда организаций, представляющих различные группы интересов.
До августа EAOL собирал подписи против введения налога на автомобили на и на сайте petition.ee, где было собрано в общей сложности 11 877 цифровых подписей. В среде Rahvaalgatus.ee подписи собирались до 31 августа, и в общей сложности к петиции присоединились 65 565 человек.