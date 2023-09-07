Rus.Postimees.eeЭстонияГалерея ⟩ Партия Koos требует отставки правительства на ТоомпеаБрита-Мария Алас, ежедневный редактор новостей Эстонии7 сентября 2023, 11:34Facebook TwitterComments Перед полуднем члены партии Koos собрались у дома Стенбока, чтобы выразить свой протест.Айво Петерсон, один из ведущих деятелей партии Koos, до сих пор находится под стражей по подозрению в антиэстонской деятельности.Facebook TwitterComments Ключевые слова правительствопротестдом стенбокаакции протестаkoosАйво Петерсон«Коос» Pекомендуем