RIA предупредил об опасности кибератак на веб-сайты

Дефейс - тип хакерской атаки, при которой главная (или другая важная) страница веб-сайта заменяется на другую - как правило, вызывающего вида (реклама, предупреждение, угроза, интернет-мем). В результате дефейса доступ ко всему остальному сайту блокируется, или же прежнее содержимое сайта вовсе удаляется.

В понедельник, 4 сентября, веб-страницы предприятий и учреждений Эстонии вновь подверглись мощной волне DDoS-атак с попытками засорения сайтов массовыми запросами.

Атакам подверглись несколько десятков сайтов в различных секторах, включая государственные учреждения, аналитические центры, логистические и энергетические компании. Большинство из них не пострадали от атак, однако сайты страховой компании и компании, работающей в авиационном секторе, также были на короткое время выведены из строя.

Группа реагирования на инциденты RIA (CERT-EE) также была уведомлена о дефейсе как минимум трех веб-сайтов в ходе этой волны, направленной на кейтеринговую компанию, музей и логистическую компанию. Взлом заключается в использовании слабых мест веб-сайта, например, устаревшего программного обеспечения, взломе сайта и выводе на экран сообщения об успешном взломе.

Последствия нынешней волны атак пока носят ограниченный характер. По результатам предыдущих атак и оценки угроз на большинстве важных для страны и общества сайтов были приняты дополнительные меры защиты, что повысило их устойчивость к атакам.