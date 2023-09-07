Сокращение числа прямых рейсов: чем это обернулось для Таллиннского аэропорта?

Об этом пресс-служба предприятия сообщила BNS, отметив, что с начала текущего года через аэропорт проследовало 1,96 миллиона пассажиров, что на 10% или 184 000 пассажиров больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В августе 15 авиакомпаний выполняли регулярные рейсы из Таллиннского аэропорта, предлагая пассажирам 32 различных пункта назначения. Наибольшее количество прямых рейсов содержится в расписании airBaltic c 16 направлениями. К регулярным маршрутам добавились чартерные рейсы, на долю которых приходится 11% от общего числа пассажиров.

Наиболее популярными направлениями для чартерных рейсов были курортные регионы Турции, Черногории и Болгарии. Почти каждый второй пассажир направлялся в крупный узловой аэропорт в Риге, Стокгольме, Хельсинки, Франкфурте или Варшаве.

В августе в Таллиннском аэропорту было произведено 3543 летные операции, что составляет в среднем 114 отправлений и прибытий в день. Пик вылетов приходился в основном на ранние утренние часы, причем наиболее загруженными были утро понедельника и пятницы, когда с 7 до 8 часов утра отправлялось семь рейсов – в общей сложности около 750 пассажиров.

Как пояснил член правления AS Tallinna Lennujaam Ээро Пяргмяэ, наблюдается постепенное сокращение разницы между ценообразованием билетов у бюджетных перевозчиков и классических авиакомпаний.

«Уже сейчас традиционные авиакомпании также предлагают дешевые билеты без дополнительных услуг, в то время как раньше превалировали билеты с полным спектром услуг в цене, - пояснил он. - Это означает, что при покупке авиабилета пассажиры должны обращать более пристальное внимание на то, какие услуги в него включены. Например, Finnair недавно изменила ценообразование, в результате чего при полете по самому базовому билету в салон можно пронести только сумку с компьютером».

Несмотря на то, что интенсивный летний сезон в аэропортах подходит к концу, пассажирам напоминают, что перед поездкой необходимо проверить, что включает стоимость приобретенного билета, то есть сколько багажа включено в цену, в порядке ли ваши проездные документы (например, в Англию нельзя попасть с ID-картой, а только с паспортом), соответствует ли клетка вашего питомца требованиям, какие ограничения действуют в стране назначения и так далее. При тщательной подготовке ваше путешествие пройдет более гладко.