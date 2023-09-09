Психотерапевт: «Алкоголь – это наркотик, но запретить мы его не сможем»

Ведущая Елена Соломина попросила перечислить наркотические свойства алкоголя: «Первое, для чего человек употребляет алкоголь, – это его эйфоризирующее действие. Для настроения. Небольшая доза алкоголя, например, рюмка крепкого алкоголя или бокал вина уже вызывают изменения в центральной нервной системе, в головном мозге, потому что спирт действует на центры удовольствия».

Между тем, врач против полного запрета на алкоголь, поскольку это, во-первых, невозможно, а во-вторых, в этом нет особой надобности. Гораздо важнее научиться сосуществовать с алкоголем, не нанося себе особый вред.