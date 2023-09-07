Первая леди Эстонии посетила Киев: военные преступления России оборвали много молодых жизней

Сирье Карис по приглашению Елены Зеленской приняла участие в прошедшем в Киеве саммите супруг глав государств, в центре внимания которого в нынешнем году находились вопросы психического здоровья.
Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал участников и гостей саммита обращением, в котором подчеркнул важность решения вопросов психического здоровья, а также поблагодарил государства, которые, помимо других сфер, оказывают Украине помощь и в сфере психического здоровья. На саммите также присутствовали государственный секретарь США Энтони Блинкен, премьер-министр Дании Метте Фредериксен, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
«Не менее важно, чем защищать свободу и территорию Украины на фронте, замечать, какие раны нанесла война душам детей и молодежи Украины. Влияние нанесенной войной травмы безмерно. Этими душевными травмами необходимо заниматься сейчас, а впереди еще много работы. Если игнорировать или недооценивать проблемы психического здоровья детей, молодежи, да и взрослых, обусловленная причиненными Россией ужасами войны травма может надолго остаться тяжелой тенью на жизни украинцев, - сказала Сирье Карис. - Не дадим агрессору лишить украинских детей их будущего».
Она также говорила о помощи украинским военным беженцам в Эстонии, подчеркивая сотрудничество государства с предприятиями и гражданскими объединениями. «Кроме того, к оказанию помощи привлечены психологи из Украины, которые были вынуждены покинуть родину и нашли убежище в Эстонии. Без них было бы невозможно оказывать такую помощь, на которую мы способны сейчас», - добавила она.
Эстония продолжит поддерживать восстановление Украины, в том числе, сосредоточившись на помощи детям. Несколько месяцев назад в Житомире было завершено строительство детского сада. В сотрудничестве с фондом Елены Зеленской Эстония поддержит суммой в 300 000 евро строительство домов семейного типа, где оказавшиеся жертвами дети смогут расти в условиях, приближенных к условиям обычной семьи.
Сирье Карис рассказала об опыте Эстонии в сфере психического здоровья, в основе которого лежит сотрудничество между государством, предприятиями и гражданским обществом, а также создание широкой опорной системы, что означает доступность для каждого помощи в соответствии с потребностями. «О психическом благополучии и услугах в данной сфере следует думать как о пирамиде - в ее вершине профессиональная поддержка психиатров и клинических психологов для самых сложных случаев. Чтобы предупредить скопления проблем на вершине пирамиды, нужна помощь общины и более высокая осведомленность. Это повышает психологическую устойчивость людей», - сказала Сирье Карис.
«Это означает и изменения в системе образования, чтобы дети умели справляться с эмоциями, распознавать проблемы и при необходимости оказывать друг другу поддержку. То же самое касается их родителей и учителей», - добавила Сирье Карис. Она подчеркнула важность хороших отношений с близкими и создание психически поддерживающего общества в боле широком смысле, составными частями которого являются, например, спортивные сооружения, безопасная среда для досуга молодежи или музеи.
Сирье Карис привела в пример предложенные Эстонией инициативы, среди которых программы образования родителей, «Школа без насилия», а также консультационные линии, мобильные приложения по психическому благополучию и платформы для видеоконсультаций.
Супруга главы Эстонского государства посетила в Киеве мемориал воинам, погибшим в войне РФ против Украины войны, Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне и место памяти о детях, погибших в результате российской агрессии. Сирье Карис оставила мягкую куклу Поку, героя детских книг Эдгара Вальтера.
«Место памяти детей, погибших в результате российской агрессии - одно из самых печальных мест, которые я когда-либо посещала. Многие молодые жизни были оборваны мрачными военными преступлениями России. Мне как матери и бабушке эта жестокость разбивает сердце. Каждая сломанная молодая жизнь – невыносимая потеря для каждой матери, отца, брата, сестры, всех близких», – сказал Сирдже Карис.
По разным оценкам, российская агрессия повлияла на жизнь не менее 7,5 млн украинских детей, две трети из которых были вынуждены покинуть свои дома. В результате войны погибло более пятисот детей, десятки тысяч детей депортированы в Россию и Беларусь.
Сирье Карис приняла участие в прошедшей в рамках саммита супруг глав государств дискуссии, в центре внимания которой стояли вопросы будущего молодежи и детей, а также возможности больше заботиться о психическом здоровье молодежи. Вместе с ней в дискуссии участвовали партнер президента Словакии Юрай Ризман, супруга президента Армении Анна Хакобян, поддерживающий Украину американский актер Ричард Гир. В саммите также приняли участие супруга главы Литовского государства Диана Науседиене, супруга президента Чехии Эва Павлова, супруг президента Словении Алеш Мусар и супруг премьер-министра Дании Бу Тендерг.
Инициативу проведения саммита супругов глав государств предложила в 2021 году Елена Зеленская, чтобы создать форму сотрудничества для обмена опытом и запуска новых проектов в гуманитарной сфере, медицине, образовании и культуре. Подобно президенту Алару Карису и Сирье Карис, государственный глава Украины Владимир Зеленский и его супруга Елена Зеленская также уделяют серьезное внимание темам психического здоровья детей и молодежи.
Параллельно с саммитом супругов глав государств в Киеве прошла и встреча министров здравоохранения, где главной темой стали проблемы, связанный с рабочей силой в сфере здравоохранения, и международное сотрудничество с целью их преодоления. Во встрече приняла участие и министр здравоохранения Эстонии Рийна Сиккут (социал-демократы).