Первая леди Эстонии посетила Киев: военные преступления России оборвали много молодых жизней

«Место памяти детей, погибших в результате российской агрессии - одно из самых печальных мест, которые я когда-либо посещала. Многие молодые жизни были оборваны мрачными военными преступлениями России. Мне как матери и бабушке эта жестокость разбивает сердце. Каждая сломанная молодая жизнь – невыносимая потеря для каждой матери, отца, брата, сестры, всех близких», – сказал Сирдже Карис.

По разным оценкам, российская агрессия повлияла на жизнь не менее 7,5 млн украинских детей, две трети из которых были вынуждены покинуть свои дома. В результате войны погибло более пятисот детей, десятки тысяч детей депортированы в Россию и Беларусь.

Супруга президента Республики посетила Киев, где, в частности, приняла участие в саммите супруг глав государств. Фото: Vabariigi Presidendi Kantselei

Сирье Карис приняла участие в прошедшей в рамках саммита супруг глав государств дискуссии, в центре внимания которой стояли вопросы будущего молодежи и детей, а также возможности больше заботиться о психическом здоровье молодежи. Вместе с ней в дискуссии участвовали партнер президента Словакии Юрай Ризман, супруга президента Армении Анна Хакобян, поддерживающий Украину американский актер Ричард Гир. В саммите также приняли участие супруга главы Литовского государства Диана Науседиене, супруга президента Чехии Эва Павлова, супруг президента Словении Алеш Мусар и супруг премьер-министра Дании Бу Тендерг.

Инициативу проведения саммита супругов глав государств предложила в 2021 году Елена Зеленская, чтобы создать форму сотрудничества для обмена опытом и запуска новых проектов в гуманитарной сфере, медицине, образовании и культуре. Подобно президенту Алару Карису и Сирье Карис, государственный глава Украины Владимир Зеленский и его супруга Елена Зеленская также уделяют серьезное внимание темам психического здоровья детей и молодежи.