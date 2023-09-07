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Первая леди Эстонии посетила Киев: военные преступления России оборвали много молодых жизней

rus.postimees.ee
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Супруга президента Республики посетила Киев.
Супруга президента Республики посетила Киев. Фото: Vabariigi Presidendi Kantselei

Сирье Карис по приглашению Елены Зеленской приняла участие в прошедшем в Киеве саммите супруг глав государств, в центре внимания которого в нынешнем году находились вопросы психического здоровья.

Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал участников и гостей саммита обращением, в котором подчеркнул важность решения вопросов психического здоровья, а также поблагодарил государства, которые, помимо других сфер, оказывают Украине помощь и в сфере психического здоровья. На саммите также присутствовали государственный секретарь США Энтони Блинкен, премьер-министр Дании Метте Фредериксен, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

«Не менее важно, чем защищать свободу и территорию Украины на фронте, замечать, какие раны нанесла война душам детей и молодежи Украины. Влияние нанесенной войной травмы безмерно. Этими душевными травмами необходимо заниматься сейчас, а впереди еще много работы. Если игнорировать или недооценивать проблемы психического здоровья детей, молодежи, да и взрослых, обусловленная причиненными Россией ужасами войны травма может надолго остаться тяжелой тенью на жизни украинцев, - сказала Сирье Карис. - Не дадим агрессору лишить украинских детей их будущего».

Она также говорила о помощи украинским военным беженцам в Эстонии, подчеркивая сотрудничество государства с предприятиями и гражданскими объединениями. «Кроме того, к оказанию помощи привлечены психологи из Украины, которые были вынуждены покинуть родину и нашли убежище в Эстонии. Без них было бы невозможно оказывать такую помощь, на которую мы способны сейчас», - добавила она.

Эстония продолжит поддерживать восстановление Украины, в том числе, сосредоточившись на помощи детям. Несколько месяцев назад в Житомире было завершено строительство детского сада. В сотрудничестве с фондом Елены Зеленской Эстония поддержит суммой в 300 000 евро строительство домов семейного типа, где оказавшиеся жертвами дети смогут расти в условиях, приближенных к условиям обычной семьи.

Супруга президента Республики посетила Киев. Посещая мемориал погибшим украинским детям, она оставила там мягкую игрушку Поку.
Супруга президента Республики посетила Киев. Посещая мемориал погибшим украинским детям, она оставила там мягкую игрушку Поку. Фото: Vabariigi Presidendi Kantselei

Сирье Карис рассказала об опыте Эстонии в сфере психического здоровья, в основе которого лежит сотрудничество между государством, предприятиями и гражданским обществом, а также создание широкой опорной системы, что означает доступность для каждого помощи в соответствии с потребностями. «О психическом благополучии и услугах в данной сфере следует думать как о пирамиде - в ее вершине профессиональная поддержка психиатров и клинических психологов для самых сложных случаев. Чтобы предупредить скопления проблем на вершине пирамиды, нужна помощь общины и более высокая осведомленность. Это повышает психологическую устойчивость людей», - сказала Сирье Карис.

«Это означает и изменения в системе образования, чтобы дети умели справляться с эмоциями, распознавать проблемы и при необходимости оказывать друг другу поддержку. То же самое касается их родителей и учителей», - добавила Сирье Карис. Она подчеркнула важность хороших отношений с близкими и создание психически поддерживающего общества в боле широком смысле, составными частями которого являются, например, спортивные сооружения, безопасная среда для досуга молодежи или музеи.

Сирье Карис привела в пример предложенные Эстонией инициативы, среди которых программы образования родителей, «Школа без насилия», а также консультационные линии, мобильные приложения по психическому благополучию и платформы для видеоконсультаций.

Супруга главы Эстонского государства посетила в Киеве мемориал воинам, погибшим в войне РФ против Украины войны, Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне и место памяти о детях, погибших в результате российской агрессии. Сирье Карис оставила мягкую куклу Поку, героя детских книг Эдгара Вальтера.

«Место памяти детей, погибших в результате российской агрессии - одно из самых печальных мест, которые я когда-либо посещала. Многие молодые жизни были оборваны мрачными военными преступлениями России. Мне как матери и бабушке эта жестокость разбивает сердце. Каждая сломанная молодая жизнь – невыносимая потеря для каждой матери, отца, брата, сестры, всех близких», – сказал Сирдже Карис.

По разным оценкам, российская агрессия повлияла на жизнь не менее 7,5 млн украинских детей, две трети из которых были вынуждены покинуть свои дома. В результате войны погибло более пятисот детей, десятки тысяч детей депортированы в Россию и Беларусь.

Супруга президента Республики посетила Киев, где, в частности, приняла участие в саммите супруг глав государств.
Супруга президента Республики посетила Киев, где, в частности, приняла участие в саммите супруг глав государств. Фото: Vabariigi Presidendi Kantselei

Сирье Карис приняла участие в прошедшей в рамках саммита супруг глав государств дискуссии, в центре внимания которой стояли вопросы будущего молодежи и детей, а также возможности больше заботиться о психическом здоровье молодежи. Вместе с ней в дискуссии участвовали партнер президента Словакии Юрай Ризман, супруга президента Армении Анна Хакобян, поддерживающий Украину американский актер Ричард Гир. В саммите также приняли участие супруга главы Литовского государства Диана Науседиене, супруга президента Чехии Эва Павлова, супруг президента Словении Алеш Мусар и супруг премьер-министра Дании Бу Тендерг.

Инициативу проведения саммита супругов глав государств предложила в 2021 году Елена Зеленская, чтобы создать форму сотрудничества для обмена опытом и запуска новых проектов в гуманитарной сфере, медицине, образовании и культуре. Подобно президенту Алару Карису и Сирье Карис, государственный глава Украины Владимир Зеленский и его супруга Елена Зеленская также уделяют серьезное внимание темам психического здоровья детей и молодежи.

Параллельно с саммитом супругов глав государств в Киеве прошла и встреча министров здравоохранения, где главной темой стали проблемы, связанный с рабочей силой в сфере здравоохранения, и международное сотрудничество с целью их преодоления. Во встрече приняла участие и министр здравоохранения Эстонии Рийна Сиккут (социал-демократы).

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