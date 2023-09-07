На чемпионате мира по баскетболу зарабатывают не только медали, но и большие деньги

Портал Sportacentrs.com отмечает, что Испания, которая четыре года назад стала чемпионом мира, помимо заветного титула, увезла домой около 2,3 миллиона евро, а команды, занявшие места с пятого по восьмое, получили почти по 750 000 евро призовых.

В двух предыдущих чемпионатах мира в качестве призовых было выплачено около 14 миллионов евро. Помимо чемпионки мира, более миллиона заработали также серебряные и бронзовые призеры и обладатель четвертого места.

На двух предыдущих чемпионатах мира в качестве призовых было выплачено почти 14 млн евро. Более миллиона заработали также серебряные и бронзовые медалисты, а также команда, занявшая четвертое место.

Призовые выплачиваются на счет федерации. Например, на крупных футбольных турнирах стало традицией то, что вся, либо большая часть суммы распределяется между членами сборной и персоналом команды.

Каспарс Ципрусс, бывший игрок, а ныне исполнительный руководитель Латвийской баскетбольной федерации, которая вошла в восьмерку лучших на чемпионате мира, рассказал Sportacentrs, что он знает только то, что латыши зарабатывают чуть более 93 000 евро от продажи прав на трансляцию чемпионата мира.