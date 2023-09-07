На чемпионате мира по баскетболу зарабатывают не только медали, но и большие деньги

Успешные сборные зарабатывают на чемпионате мира по баскетболу призовые, размер которых в этом году до конца так и неясен, но по данным латвийских СМИ, суммы в основном такие же, как на предыдущем турнире.
Портал Sportacentrs.com отмечает, что Испания, которая четыре года назад стала чемпионом мира, помимо заветного титула, увезла домой около 2,3 миллиона евро, а команды, занявшие места с пятого по восьмое, получили почти по 750 000 евро призовых.
В двух предыдущих чемпионатах мира в качестве призовых было выплачено около 14 миллионов евро. Помимо чемпионки мира, более миллиона заработали также серебряные и бронзовые призеры и обладатель четвертого места.
На двух предыдущих чемпионатах мира в качестве призовых было выплачено почти 14 млн евро. Более миллиона заработали также серебряные и бронзовые медалисты, а также команда, занявшая четвертое место.
Призовые выплачиваются на счет федерации. Например, на крупных футбольных турнирах стало традицией то, что вся, либо большая часть суммы распределяется между членами сборной и персоналом команды.
Каспарс Ципрусс, бывший игрок, а ныне исполнительный руководитель Латвийской баскетбольной федерации, которая вошла в восьмерку лучших на чемпионате мира, рассказал Sportacentrs, что он знает только то, что латыши зарабатывают чуть более 93 000 евро от продажи прав на трансляцию чемпионата мира.
Хотя Латвия не прошла напрямую с чемпионата мира на Олимпийские игры в Париже в следующем году, сборной обеспечено место в отборочном турнире следующего лета. Ципрусс не подтвердил и не опроверг возможность проведения Латвией одного турнира, но отметил, что это экономически большое мероприятие, и одни лишь организационные расходы обойдутся более чем в 2,6 миллиона евро.