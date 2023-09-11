Сомелье Юрий Братчик: «Лучший способ сосуществования с алкоголем – умеренность»

Сомелье Юрий Братчик, рассуждая в передаче «Своя правда» о культуре пития в Эстонии, привел в пример ситуацию северной Франции, где возник так называемый французский парадокс.
«Вот смотрите, во Франции, особенно на севере, очень жирная пища. Это обычно не оливковое масло, это сливочное масло. Сливки добавляют даже в буйабес, туда, где оливки тоже есть. Но при всем этом, если посмотреть статистику смертей от сердечно-сосудистых заболеваний, она там гораздо меньше», – рассказал Братчик.
Ведущая Елена Соломина попросила объяснить, в чем же заключается этот парадокс? «Но никто же не сравнивает со статистикой смертей от цирроза печени», – объяснил сомелье. Таким образом, он обратил внимание на то, что все относительно, а в употреблении алкоголя и допустимых объемов, прежде всего, нужно говорить об умеренности.
Что еще нужно учесть, чтобы повысить культуру пития в Эстонии, выясняли герои и эксперты передачи «Своя правда», новый выпуск которой выйдет в эфир на канале ETV+ в понедельник, 11 сентября, в 20:30. Ведущая – Елена Соломина.