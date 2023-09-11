Сомелье Юрий Братчик: «Лучший способ сосуществования с алкоголем – умеренность»

«Вот смотрите, во Франции, особенно на севере, очень жирная пища. Это обычно не оливковое масло, это сливочное масло. Сливки добавляют даже в буйабес, туда, где оливки тоже есть. Но при всем этом, если посмотреть статистику смертей от сердечно-сосудистых заболеваний, она там гораздо меньше», – рассказал Братчик.

Ведущая Елена Соломина попросила объяснить, в чем же заключается этот парадокс? «Но никто же не сравнивает со статистикой смертей от цирроза печени», – объяснил сомелье. Таким образом, он обратил внимание на то, что все относительно, а в употреблении алкоголя и допустимых объемов, прежде всего, нужно говорить об умеренности.