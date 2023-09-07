Государственная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении граждан Эстонской Республики Айво Петерсона и Дмитрия Роотси за государственную измену, а также гражданина Российской Федерации Андрея Андронова за ненасильственные действия иностранного гражданина против Эстонской Республики.
Прокуратура предъявила Айво Петерсону обвинение в государственной измене
Согласно обвинительному заключению, с октября 2022 г. по 10 марта 2023 г. Айво Петерсон и Дмитрий Роотси, действуя по указанию Российской Федерации, сознательно и организованно оказывали содействие России и лицам, действующим от имени российских властей, в ненасильственных действиях, направленных против независимости, суверенитета и территориальной целостности Эстонской Республики. Согласно обвинительному заключению, обвиняемые участвовали в сознательной кампании влияния, направленной на создание в Эстонии политического объединения, поддерживающего нарративы и пропагандистские послания российской внешней политики и политики безопасности. Целью этого объединения, согласно обвинительному заключению, было создание условий для того, чтобы Россия могла угрожать конституционному строю Эстонии, вмешиваться во внутреннюю политику страны и влиять на внешнюю политику.
Айво Петерсон также помогал обвиняемому Андрею Андронову в ненасильственной деятельности, направленной против независимости, суверенитета и территориальной целостности Эстонии.
По словам государственного прокурора Трийну Олев, Айво Петерсон и Андрей Андронов, согласно обвинительному заключению, сознательно участвовали в российской деятельности по оказанию информационного влияния, которая заключалась, в частности, в распространении нарративов, поддерживающих политику безопасности и пропагандистские сообщения Российской Федерации, как в социальных сетях, так и в российских государственных СМИ. «Обвиняемые сознательно оказывали содействие России таким образом, что их деятельность была направлена против эстонского общества и государства. Угроза безопасности, суверенитету и территориальной целостности Эстонии требует решительного вмешательства государства. События последних лет ясно показывают, что Россия делает все возможное, чтобы ослабить и разделить соседние страны», - пояснила Олев.
Айво Петерсон, Дмитрий Роотси и Андрей Андронов после ареста были обвинены в создании связей против Эстонской Республики. На основании собранных в ходе разбирательства доказательств и судебной практики Государственная прокуратура приняла решение предъявить Айво Петерсону и Дмитрию Роотси обвинение в государственной измене, а Андрею Андронову - в ненасильственных действиях против Эстонской Республики. Обвиняемые находятся под стражей.
В случае признания их виновными в государственной измене суд может назначить им наказание в виде лишения свободы на срок от шести до двадцати лет или пожизненного заключения. Признание иностранца виновным в ненасильственных действиях против Эстонской Республики наказывается лишением свободы на срок от двух до пятнадцати лет.