Прокуратура предъявила Айво Петерсону обвинение в государственной измене

Согласно обвинительному заключению, с октября 2022 г. по 10 марта 2023 г. Айво Петерсон и Дмитрий Роотси, действуя по указанию Российской Федерации, сознательно и организованно оказывали содействие России и лицам, действующим от имени российских властей, в ненасильственных действиях, направленных против независимости, суверенитета и территориальной целостности Эстонской Республики. Согласно обвинительному заключению, обвиняемые участвовали в сознательной кампании влияния, направленной на создание в Эстонии политического объединения, поддерживающего нарративы и пропагандистские послания российской внешней политики и политики безопасности. Целью этого объединения, согласно обвинительному заключению, было создание условий для того, чтобы Россия могла угрожать конституционному строю Эстонии, вмешиваться во внутреннюю политику страны и влиять на внешнюю политику.

Айво Петерсон также помогал обвиняемому Андрею Андронову в ненасильственной деятельности, направленной против независимости, суверенитета и территориальной целостности Эстонии.