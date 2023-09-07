На выходных в парке Паэ пройдет этап необычного чемпионата мира

Регистрация участников начнется в субботу в 9 утра, а первые старты будут даны в 10 утра. Соревнования будут проводиться для классов моделей F2A, F2B, F2-C, F4A, ECO EXPERT, ECO MINI, ECO MINI STANDARD юниоры, F1<1 кг и F1>1 кг юниоры/сениоры отдельно, Free -500 и Free 1250 юниоры.

«Вы сможете увидеть красивые и эффектные радиоуправляемые модели-копии и сверхбыстрые гоночные электрокатеры. Приглашаем всех желающих прийти и понаблюдать за происходящим», – сказа, представитель Союза судомоделистов Эстонии Тоомас Торв.

В субботу, начиная с 10 часов утра, состоятся параллельные скоростные заезды и оценка моделей-копий. В скоростных гонках лодки будут поочередно проходить треугольную дистанцию, сначала в одну сторону, затем в другую. В 12 часов дня начнется гонка электрокатеров, а затем – гонка моделей-копий. В воскресенье, 10 сентября, продолжатся гонки моделей-копий и финал гонок электрокатеров.