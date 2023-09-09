Гражданка РФ спасла крупный эстонский фонд от позорного скандала

EAS принял решение оказать поддержку российскому предприятию в размере 150 000 евро
Разработкой приложения занимается команда, преимущественно состоящая из граждан РФ
Запрос о выделении денежных средств привел к неожиданному развитию событий
Совместное предприятие Фонда развития предпринимательства (EAS) и KredEx посчитало оправданным поддержать стартап гражданки России суммой в размере 150 000 евро. Парадоксально, что от неловкой ситуации фонд спасла учредитель стартапа.
Недавно Фонд развития предпринимательства в очередной раз распределил субсидии, и среди прочих комиссия также решила оказать поддержку компании Setonix OÜ в разработке мобильного приложения под названием Essence. Согласно краткому описанию, это программное обеспечение на основе искусственного интеллекта, которое помогает женщинам улучшить психическое здоровье и повысить продуктивность при помощи адаптации своей работы и личной жизни к менструальному циклу.
Setonix OÜ была основана вскоре после начала войны в Украине, в марте 2022 года, и зарегистрирована в Мустамяэ в коммерческом здании, перед которым установлены бронзовые статуи Билла Гейтса и Стива Джобса.
Владельцем и представителем компании, оборот которой в прошлом году составил 19 евро, является 35-летняя Элина Валеева, гражданка России, указавшая Германию в качестве места жительства в регистре предприятий. Согласно документам, создать компанию в Эстонии ей помогло предприятие E-Residency Hub OÜ, занимающееся созданием и управлением компаний для э-резидентов. И, как выяснилось, привлечением денег в Эстонию. Руководитель «проектной мастерской» Мартин Ляэн ранее сам работал над программой электронного резидентства.
Предыдущий проект финансировался российским фондом
Партнером по сотрудничеству и спонсором Meditivity, предыдущей разработки приложения с участием Валеевой, является российский Фонд содействия инновациям. Согласно рекламе приложения, Meditivity помогает людям достигать целей и менять свое поведение в положительную сторону, преображая повседневную жизнь миллионов людей, стремящихся к личному благополучию, самосознанию и индивидуальному росту. Компания Meditivity заявляет, что ее команда работает по всему миру: как в Сиэтле в США и Берлине, так и в России - например, в Санкт-Петербурге, Уфе и Казани.
На вопрос Postimees о том, почему Совместное предприятие EAS и KredEx поддерживает крупной суммой проект, руководитель которого также получал поддержку от фонда страны, воюющей против Украины, специалист по связям с общественностью EAS и KredEx Эгерт Пухм ответил следующее: «Если лица, связанные с компанией, не попадают под санкции, то в этом случае у нас нет юридических оснований отказывать в поддержке компании на том основании, что ее акционером, прямым бенефициаром, членом правления и т.д. является гражданин России. В настоящее время санкции в отношении граждан России и Беларуси регулируются разными нормативными актами. Совместное предприятие EAS и KredEx соблюдает их, и перед принятием решения мы удостоверились в том, что лица, связанные с Setonix OÜ, не входят в санкционный список».
Пухм добавил, что, несмотря на решение о предоставлении поддержки, никаких выплат компании не было произведено. «Мы и сами состоим в диалоге с министерством и ждем указаний от деятелей политики относительно того, как поступать в подобных ситуациях», - сообщил он.
Министр раскритиковал сложившуюся ситуацию
«То, что эстонское государственное учреждение оказывает финансовую поддержку компании, владельцы которой имеют прямую связь с государством-агрессором и которую, как утверждается, также поддерживает и российское государство, развязавшее кровопролитную войну, - неправильно», - заявил министр экономики и инфотехнологий Тийт Рийсало («Ээсти 200»), критически отзываясь о юридической лазейке, которая позволяет гражданам России основать компанию в Эстонии и получать здесь поддержку от государства, если владельцы компании не находятся под санкциями.
Он добавил, что хотя с юридической точки зрения при перераспределении средств Евросоюза и госбюджета все верно, с этической точки зрения это, конечно, не так. «На данный момент Совместное предприятие EAS и KredEx следует правилам, которые действуют в отношении фондов Европейского союза. Например, согласно правилам Евросоюза, наличие российского гражданства у ходатайствующего о поддержке не является поводом для того, чтобы затормозить рассмотрение заявки. Однако в свете конкретного случая становится ясно, что юридическая серая зона выплаты субсидий компаниям, связанным с гражданами России, требует быстрого и конкретного ответа. Сегодня (14 августа - прим. ред.) я дал поручение найти его. Если правила, по которым предоставляется поддержка, не накладывают необходимых ограничений, нам придется создавать их самим», - продолжил министр.
Рийсало отметил, что создание соответствующего свода правил касается не только Министерства экономики и коммуникаций, но и госучреждений Эстонии в более широком смысле - различные субсидии предприятиям, помимо EAS, также распределяются и структурными подразделениями других министерств. По мнению Рийсало, решение проблемы может быть найдено правительственной комиссией по деловой дипломатии, первое заседание которой состоялось 9 августа и в состав которой входят все министры и ряд чиновников, занимающихся вопросами международного бизнеса. Следующее заседание комиссии состоится через пару месяцев.
Элина Валеева: Эстония препятствует моей работе, я продолжу проект в США
«Мы были рады, что EAS принял поддержать приложение Essence, но решили отказаться от финансирования из-за политической ситуации с визами», - написала Элина Валеева Postimees 17 августа. Через несколько часов это подтвердило и Cовместное предприятие EAS и KredEx.
«Мы согласились заменить членов команды, работавшей над проектом, поскольку изначально все они были гражданами России (хотя и не резидентами РФ), которым нельзя жить в Эстонии из-за визовой политики, - пояснила Валеева. - Нам удалось найти новых членов команды, которые могли бы получить рабочие визы в Эстонии, но и одному из них было отказано. Поскольку у нас нет времени и сил на очередную реорганизацию, а выплаты субсидий не состоялись, мы сообщили EAS, что благодарны за обещанную поддержку, но отказываемся от нее».
По словам Валеевой, она и ее партнеры приняли решение прекратить деятельность в Эстонии и перевести компанию в США. Она добавил, что они уже получили финансирование и приняты в SkyDeck Berkeley, инкубатор ведущих университетов США.
Во что же EAS был готов вложить деньги?
Сославшись на коммерческую тайну, в Совместном предприятии EAS и KredEx отказались пояснять, на основании чего оценивалось влияние проекта Валеевой (отдельно в контексте Эстонии), актуальность бизнес-плана, способность команды реализовать проект, технологическую обоснованность, связь проекта с достижением целей устойчивого развития и т. д., ведь в результате проекту была дана высокая оценка и выделено 150 000 евро.
Сама Валеева объяснила, что Essence - это цифровая платформа льгот для сотрудников и инструмент на базе искусственного интеллекта, который позволяет женщинам улучшить свое психическое здоровье, сбалансировать гормоны и уменьшить симптомы ПМС, планируя задачи, встречи, тренировки и питание с учетом их менструального цикла.
«Симптомы, связанные с циклом, до сих пор являются реальной проблемой для половины населения мира, а на рабочем месте не хватает ресурсов для их поддержки. Мы в Essence работаем над тем, чтобы изменить эту ситуацию, - рассказала Валеева. - Мы разрабатываем ценные цифровые инструменты и оказываем консультационные услуги компаниям, чтобы помочь им адаптировать свою рабочую среду и обеспечить поддержку тем, кто в ней нуждается». Она добавила, что деятельность компании будет полезна как на территории в Европейского союза, так и в Северной Америке и Австралии.
На вопрос о том, что именно планировалось сделать за счет субсидии EAS, Валеева ответила, что должны были быть проведены прикладные исследования в области женского здоровья. «В Европейском институте женского здоровья считают, что, поскольку женщины и мужчины по-разному пользуются услугами здравоохранения, услуги должны быть адаптированы для лучшего удовлетворения индивидуальных потребностей».
Помимо прочего, компания планировала наладить алгоритмы машинного обучения, чтобы сделать систему рекомендаций подходящей для каждого человека. Для этого планировалось нанять четырех человек, в том числе специалиста по анализу данных.
По словам Валеевой, они решили создать компанию в Эстонии после того, как были приняты в Health Founders Accelerator в Таллинне и получили одобрение от Эстонского стартап-комитета. «Essence была запущена в Эстонии после начала войны в Украине и никогда не поддерживалась ни одной российским институтом, включая российский Фонд содействия инновациям, - подтвердила Валеева. - Приложение недоступно для российских пользователей. Команда Essence полностью находится за пределами России, один из ее участников - резидент Уругвая, а четверо - резиденты Европы».
Почему же было решено создать компанию именно в Эстонии? «Эстония показалась нам наиболее перспективной европейской страной для этого. Здесь открываются большие возможности для таких глобально ориентированных стартапов, как наш, которые стремятся стать частью мирового рынка венчурного капитала. Поэтому мы решили учредить главное подразделение Essence в Эстонии и зарегистрировали здесь предприятие в 2022 году».
Утверждает, что выступает против войны в Украине и эмигрировала из России
Что касается проекта Meditivity, поддержку которому оказывал российский Фонд содействия инновациям, то Валеева пояснила, что это ее предыдущий стартап, который она запустила в 2019 году. «Meditivity - это приложение, которое помогает людям формировать привычки и практиковать медитацию, - сказала она. - В 2020 году через этот фонд мы получили грант для проведения исследований в размере двух миллионов рублей (на тот моментоколо 25 000 евро - прим. ред.).
Кроме того, Meditivity выиграл грант YTILI Государственного департамента США для начинающих европейских предпринимателей, и мы получили поддержку от акселератора StartUp Chile. В 2019 году, когда я начала развивать Meditivity, я запустила в России проект для поддержки женщин, которые строят карьеру в сфере технологий».
Валеева также рассказала, что в 2021 году получила стипендию, переехала в Германию и стала директором глобальной программы Women in Tech: «Именно тогда я посвятила себя вопросам достижения гендерного равенства. Я пока что не инициировала ликвидацию юридического лица, связанного с развитием Meditivity в России, но мы прекратили там всю деятельность. Я уехала из России еще до войны, когда начала заниматься исследованиями в Германии, и твердо решила не возвращаться в страну-агрессора. Я категорически против войны, развязанной Россией, и жду наступления мира в Украине».
Распределение денег Совместного предприятия EAS и KredEx покрыто тайной
Совместное предприятие Фонда развития предпринимательства (EAS) и фонда Kredex изначально отказалось объяснить свое решение о финансировании компании гражданки России, а также то, почему в этот раз не воспользовались обычно столь длительным процессом оценки с правом действовать по своему усмотрению.
«Согласно постановлению о предоставлении поддержки, после принятия решения о предоставлении поддержки мы обязаны опубликовать на нашем сайте имя получателя, название проекта, получившего поддержку, сумму субсидии, общую стоимость проекта, его цель и продолжительность. Эта же статья обязывает нас не разглашать информацию и не обнародовать документы, полученные в ходе обработки заявки», - объяснил Эгерт Пухм, специалист по связям с общественностью Совместного предприятия EAS и KredEx.
В ответ на предложение не раскрывать ту часть, которая касается коммерческой тайны, Мартин Альтрая, другой специалист по связям с общественностью, отметил, что постановление также не позволяет обнародовать обоснование экспертов, поскольку оно представляет собой непосредственный анализ заявки, поданной компанией. «Заявки компаний содержат очень подробную информацию о соответствующем плане развития (например, соглашения с потенциальными партнерами, клиентами, инвесторами и т.д.). Это означает, что компания доверяет нам свои коммерческие тайны, которые мы обязаны защищать в соответствии с постановлением о предоставлении поддержки. Однако в данном случае представитель компании пообещал опубликовать краткое изложение ключевых моментов».
По словам Пухма, проект Setonix OÜ оценивали три признанных эксперта соответствующей области. По их мнению, проект имел следующие сильные стороны: опыт команды и международное признание в данной области; актуальность области и готовность рынка принять разработки (готовность к использованию решений цифровой медицины возросла во всем мире после пандемии Covid-19); предварительные договоренности о сотрудничестве с будущими клиентами и уже полученное признание; рекомендательные письма от экспертов в данной области; готовность частных инвесторов в данной области вкладывать средства в компанию. Хорошее здоровье и благополучие являются одной из целей ООН в области устойчивого развития, достижению которой способствует этот проект (и многие другие проекты электронного здравоохранения), сказал Альтрая.
Он добавил, что связь проекта Setonix с Эстонией может представляться в некотором роде рискованной, поэтому было выдвинуто дополнительное условие: компания должна вести разработку в Эстонии, а для этого ей необходимо собрать здесь дееспособную команду.
Пухм пояснил, что компании могут быть лишены возможности получить поддержку, если у них, например, имеется непогашенная налоговая задолженность. Помимо этого, человек, ходатайствующий о получении субсидии, партнер этого человека или же лицо, имеющее на него непосредственное влияние, не должны быть объектами процедуры ликвидации, принудительной ликвидации, банкротства или постановления о банкротстве.
Проекты, отвечающие указанным требованиям, будут оцениваться независимыми экспертами. «Рабочая группа по реализации имеет дискреционные полномочия при проведении оценки по существу, но только в рамках критериев оценки, установленных постановлением о предоставлении поддержки, - отметил Пухм. - Если бы предоставляющий субсидию, то есть рабочая группа по реализации, начал принимать дискреционные решения более широкого масштаба, мы бы превысили нашу юридическую компетенцию».
Setonix OÜ приняла участие в раунде подачи заявок на малые проекты программы прикладных исследований, в результате которого поддержку получили 35 предприятий на общую сумму пять миллионов евро. Кроме того, 12 проектов находятся на рассмотрении, а четыре проекта остались без финансирования.
Госконтроль: о результатах использования государственных денег необходимо отчитываться
Мы попросили Госконтроль прокомментировать нежелание EAS делиться информацией об эффективности использования средств, полученных в ходе раундов подачи заявок.
Если государственные деньги были выделены для достижения какой-либо цели, общественность имеет право знать, была ли достигнута обещанная цель, причем ответ должен быть более подробным, чем «да» или «нет». Документы по различныи проектам могут содержать личные данные, а также коммерческую и банковскую тайну, которые необходимо защищать. Однако то, достиг ли проект, финансируемый государством, результата, не может быть коммерческой тайной или иного рода информацией ограниченного доступа. В любой государственной деятельности, как и при распределении субсидий, важно, чтобы правила игры были ясны и чтобы стороны имели равные условия, для чего необходимо делиться информацией с общественностью в объеме, предусмотренном законом.