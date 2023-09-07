Падение дрона рядом со штабом ЮВО в Ростове-на-Дону. Что известно

Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что средствами ПВО было сбито два дрона: «один упал за городом в западной части Ростова», второй – в центре, в районе дома №42 на Пушкинской улице.

Буквально напротив дома с этим адресом находится штаб Южного военного округа (ЮВО), который захватывали вагнеровцы во время июньского мятежа, и откуда, вероятно, осуществляется руководство боевыми действиями в Украине.

Губернатор на акцентировал внимание на этом. Он сообщал, что в результате падения дрона было повреждено несколько легковых автомобилей. Пострадал один человек – он обратился за медицинской помощью с резаными ранами ног, но от госпитализации отказался.

Позже Голубев уточнил, что были повреждены фасады и выбиты окна в трех зданиях. Степень повреждения можно оценить по видео с места событий, которые в течение ночи публиковало местное издание 161.ru. На них видно, в частности, что после атаки загорелся один из автомобилей.

Фото сильно поврежденных машин и фасадов домов около штаба ЮВО в Ростове опубликовало и государственное агентство ТАСС.

Пушкинская улица, на которой, по данным властей, пострадали три дома, была перекрыта. В этом районе был введен режим ЧС.

«В этих трех домах проживает 99 человек, для них будет организовано питание. Городские власти предложили жителям размещение в маневренном фонде», – написал губернатор в своем телеграм-канале.