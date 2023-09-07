ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ Российский удар по рынку в Константиновке поражает бесчеловечностью

Погибли 17 человек и не менее 32 получили ранения. Атака была совершенно бессмысленной, поскольку обнаружить хоть какую-либо военную цель в окрестностях рынка невозможно. Поскольку в Киеве в момент обстрела находились и премьер-министр Дании, и госсекретарь США, российское руководство, безусловно, удовлетворено нанесенным ударом, поскольку он существенно омрачил общую картину этих визитов.

Но в то же время это нападение создало дополнительный контекст для объявления американским госсекретарем о новом пакете американской военной помощи Украине. Это очень крупная партия помощи стоимостью около 1 млрд евро, которая в основном состоит из боеприпасов для уже переданных систем вооружений. Стоит выделить снаряды калибром в 120 мм для танков «Абрамс», оснащенные обедненным ураном. Американские танки прибудут на фронт в ближайшие месяцы, и эти снаряды будут уничтожать российскую бронетехнику еще эффективнее, чем раньше. При этом потери бронетехники Россией уже давно превысили критический порог.

Части российского беспилотника нашли в Румынии

Румыния признала в среду, что детали одного из российских беспилотников, атаковавших район дельты Дуная, были обнаружены на румынской территории, на берегу реки прямо у госграницы. Вскоре станет ясно, какие шаги будут предприняты в будущем. Как-то на это Румыния должна отреагировать. Логичнее всего было бы усилить ПВО Румынии с помощью союзников по НАТО, но на это потребуется время.