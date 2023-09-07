ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ Российский удар по рынку в Константиновке поражает бесчеловечностью

Россия нанесла мощный удар по рынку в городе Константиновка в Донецкой области. Поскольку этот город находится недалеко от Бахмута, обстрел производился с применением артиллерийских систем, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.
Погибли 17 человек и не менее 32 получили ранения. Атака была совершенно бессмысленной, поскольку обнаружить хоть какую-либо военную цель в окрестностях рынка невозможно. Поскольку в Киеве в момент обстрела находились и премьер-министр Дании, и госсекретарь США, российское руководство, безусловно, удовлетворено нанесенным ударом, поскольку он существенно омрачил общую картину этих визитов.
Но в то же время это нападение создало дополнительный контекст для объявления американским госсекретарем о новом пакете американской военной помощи Украине. Это очень крупная партия помощи стоимостью около 1 млрд евро, которая в основном состоит из боеприпасов для уже переданных систем вооружений. Стоит выделить снаряды калибром в 120 мм для танков «Абрамс», оснащенные обедненным ураном. Американские танки прибудут на фронт в ближайшие месяцы, и эти снаряды будут уничтожать российскую бронетехнику еще эффективнее, чем раньше. При этом потери бронетехники Россией уже давно превысили критический порог.
Части российского беспилотника нашли в Румынии
Румыния признала в среду, что детали одного из российских беспилотников, атаковавших район дельты Дуная, были обнаружены на румынской территории, на берегу реки прямо у госграницы. Вскоре станет ясно, какие шаги будут предприняты в будущем. Как-то на это Румыния должна отреагировать. Логичнее всего было бы усилить ПВО Румынии с помощью союзников по НАТО, но на это потребуется время.
Российская армия сегодня ночью снова совершила атаку беспилотников на украинские порты, расположенные в районе дельты Дуная. Из 33 иранских дронов, участвовавших в атаке, украинские ПВО сбили 25. Более подробная информация пока не опубликована, но есть сообщения о попаданиях.
На фронтах особых изменений не произошло
В направлении Сватово и Северодонецка российская армия продолжает попытки наступления в отдельных пунктах, но пока они были не очень энергичными. Есть также сообщения о контратаках украинской армии. Бои продолжаются в т. н. «серой зоне».
В районе Бахмута продолжается продвижение украинских сил к югу от города, что в последние дни подтверждается сразу несколькими украинскими источниками. Украинская армия улучшила свои позиции, но дальше активно продвигаться, судя по всему, пока не собирается. Российская армия проводит контратаки, но их активность существенно снизилась.
Вокруг Донецка продолжаются бои за позиции в традиционных локациях.
На южном фронте продолжается украинское наступление в направлении городов Мелитополь и Токмак. Россия теряет там свои позиции, хотя постоянно пытается организовать контратаки. Украинские силы в основном сосредоточены на расширении коридора наступления. Бои вокруг украинских плацдармов вдоль Днепра продолжаются, однако российские войска не проявляют там особой активности. Пожалуй, главная причина этого - неспособность российской артиллерии адекватно поддерживать свои войска. Украинские силы продолжают действовать с помощью специальных подразделений, но планов форсировать реку, судя по всему, у них нет.
В Киеве проходит форум супругов глав государств, инициированный женой президента Украины, на котором также выступит госсекретарь США Блинкен, находящийся в украинской столице. В форуме также участвуют и супруги президентов Армении и Сербии. Небольшая, но существенная деталь для России.