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Политолог Пеэтер Тайм: Кылварт победит Кийка, но без Сависаара Центристская партия все равно не жилец

Павел Соболев
, журналист
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  • Сделанные партией ошибки охотно признает Кылварт, но не Кийк
  • Кылварт выглядит фаворитом в борьбе за пост главы партии, но ему не удастся стать премьер-министром
  • Центристская партия - это персональный проект Эдгара Сависаара

В воскресенье в Пайде будет избран новый глава Центристской партии. По очень многим вопросам Михаил Кылварт и Танель Кийк придерживаются настолько разных взглядов, что, как отмечают некоторые наблюдатели, исход этой борьбы очень сильно повлияет на будущее не только Центристской партии, но и всей эстонской политики. О том, действительно ли это так, или же такие оценки все-таки являются преувеличением, а также обо многом другом ведущий студии Postimees поговорил с политологом Пеэтером Таймом.

Некоторые эксперты в преддверии голосования на выборах нового председателя Центристской партии отмечают, что единство партии могло бы спасти избрание компромиссного кандидата. Такой альтернативы у делегатов съезда, однако, не имеется.

- Можно ли предположить, что тот лагерь в Центристской партии, который в итоге проиграет в воскресенье, обязательно будет очень сильно недоволен новым курсом партии? Означает ли это, что при отсутствии компромиссного кандидата раскол в Центристской партии неизбежен?

- Я, честно говоря, думал, что темой неизбежного раскола мы закончим сегодняшний разговор, но раз ваш первый вопрос звучит именно так, давайте тогда с раскола начнем. Ваш вопрос поставлен ребром, и я скажу так, что да, как бы ни завершились выборы в Пайде, проигравшая сторона почувствует себя очень обиженной. Она заявит о своей обиде очень громко и ярко, и это может сразу вылиться в раскол партии.

- Справедливо ли представление, что если председателем партии станет Танель Кийк, то Центристская партия станет очень похожей на Социал-демократическую, или даже на «Ээсти 200», а если же победит Михаил Кылварт, то Центристская партия станет еще очевиднее ориентированной на русский электорат, чем во времена «позднего» Эдгара Сависаара, и будет похожа даже на некогда существовавшие в Эстонии так называемые «русские партии»?

- Риторика обоих кандидатов не говорит о том, что они собираются, став председателем, гнуть только такую линию, которая устроила бы их сторонников. Михаил Кылварт же не говорит о том, что он, став председателем Центристской партии, превратит ее в русскую партию. Танель Кийк тоже ничего не говорит о планах в случае избрания председателем погнать из партии русскоязычных членов. Нет, оба кандидата говорят о том, что рассчитывают сохранить единство партии.

Я не думаю, что сейчас стоит делать упор на том, что Кийк - это либерал, а Кылварт - консерватор, и разбираться, что тут хорошо, а что плохо. Я сам обращаю в первую очередь внимание на то, что все те вещи, за которые я критиковал Центристскую партию, скажем, с 2016 года, четко, ясно и конкретно признал Михаил Кылварт. И именно Кылварт пока назвал те причины, по которым Центристская партия с треском провалилась на выборах в Рийгикогу в нынешнем году.

Кылварт говорил и о создании Юри Ратасом злополучной коалиции с EKRE, которая была названа чуть ли не государственным переворотом, и о других ошибках, совершенных партией после того, как Ратас был избран ее председателем. И если сейчас в партии много говорится о том, что партия для выхода из кризиса должна осознать свои ошибки, а об ошибках сейчас открыто говорит только Кылварт, то получается, что для делегатов сейчас более разумным и рациональным вариантом была бы поддержка именно Кылварта.

- Михаилу Кылварту припомнили на днях его давнишнюю поездку в селигерский молодежный лагерь, Кылварт в ответ говорил, что тогда этот лагерь не имел ничего общего с имперской пропагандой, а также призвал вспомнить, что он был первым эстонским политиком, кто после начала полномасштабной агрессии России против Украины в феврале прошлого года отправился в Украину, посетив Львов. Может ли Кылварт рассчитывать, что эстонским избирателям центристов он не кажется пророссийским политиком, что он для них эстонский, проукраинский, прозападный политик?

- Я думаю, что все высказывания Михаила Кылварта, сделанные в последнее время, не будут влиять на тот выбор, который будут делать в Пайде делегаты съезда. Они или изберут его председателем, или не изберут. Давайте теперь исходить из того, что Кылварта изберут председателем Центристской партии. И представим, что Кылварт, возглавив партию, стал проводить не пророссийскую, а прозападную, как вы сказали, политику.

Представим также, что Кылварт будет осуждать российскую агрессию и российское руководство, и в один момент поднимет уровень поддержки партии до тех высоких показателей, что у центристов были раньше. И в итоге на следующих парламентских выборах центристы займут или первое, или второе место.

И вот в этой ситуации Кылварт станет уже не только главой партии. Он станет кандидатом на пост премьер-министра Эстонии. И вот в таком случае любые события, связанные с ним, и 10-летней, и 15-летней данности будут играть уже совсем другую роль. Например, на переговорах с другими партиями о создании коалиции. И потенциальные коалиционные партнеры центристов опять будут вспоминать о подобных историях. По этой причине я считаю, что пост премьера Кылварту все-таки не светит.

- Спрашивали Михаила Кылварта в последние дни и о том, что он думает по поводу недавнего путешествия Яны Тоом в Россию, и Кылварт сказал, что ему кажется, что оно было неуместным. Можно ли сказать, что на этих выходных в очень значительной степени определится судьба и таких политиков, как Яна Тоом, Оудекки Лооне, Александр Чаплыгин, Игорь Кравченко, можно ли предполагать, что в случае победы Танеля Кийка многие из них не будут попадать на высокие места в избирательных списках центристов, а в случае победы Кылварта, напротив, их позиции в партии только усилятся?

- Чтобы рассуждать в этом направлении, сначала нужно принять за аксиому, что победа любого из кандидатов в воскресенье не повлечет за собой развала Центристской партии. Что проигравшее крыло не обидится на выигравшее и не убежит. Если партия развалится, то тут и обсуждать нечего.

Но теперь вообразим, что Танель Кийк выиграл выборы и партия не развалилась. Для меня Кийк совершенно точно не является волевым политиком. Если сравнивать его с Кылвартом, то он куда либеральнее не только по политической шкале, но и по шкале личных качеств. Он довольно мягкий человек. Я не могу представить, что если Кийк станет председателем и партия сохранит единство, это приведет к гонениям с его стороны на перечисленных вами политиков, во главе с Яной Тоом.

Я думаю, что эти люди останутся членами Центристской партии и будут продолжать создавать нам проблемы. В том смысле, что они будут создавать ситуации, насчет которых снова нужно будет говорить, что ездить в Москву - это не комильфо. Потому что эстонские политики не должны поддерживать никаких контактов со страной-агрессором.

- Центристскую партию, как и Партию реформ, как и «Отечество» можно причислить к тяжеловесам и старожилам эстонской политики периода после восстановления независимости. Между тем с эстонской политической карты порой случалось пропадать партиям, имевшим в какой-то момент в местной политике огромный вес. Может ли нынешняя внутренняя борьба в Центристской партии привести к потере ее идентитета и как следствие - к исчезновению такого политического бренда? Или это невозможно, и в политическом ландшафте Эстонии этот бренд будет присутствовать всегда?

- Повторюсь, я все-таки предсказываю развал Центристской партии. При любом победителе голосования в Пайде. При этом когда я говорю сейчас, что не вижу будущего у Центристской партии в привычном нам виде, я в первую очередь имею в виду, что это партия Сависаара. Хотим мы это помнить или нет, нравится нам этот факт или нет, но это факт.

Я сам был членом этой партии в течение 8 лет. Я не был рядовым членом, мне доводилось руководить тартуским отделением Центристской партии. Работая с Сависааром плечом к плечу долгие годы, я очень хорошо видел, что эта партия - его персональный проект. Без Сависаара эта партия - не жилец.

Сейчас партию ждут очень сильные изменения. Я предсказываю, что Кылварт выиграет у Кийка с минимальным перевесом. И с его председательством это будет уже совсем другая партия. Как, впрочем, и в том случае, если все-таки выиграет Кийк, тут нет совершенно никакой разницы.

Для меня самым наглядным подтверждением того, что Центристская партия была партией Сависаара, является оставшееся в наследство искусственное деление Таллинна на восемь частей. В городе существует восемь совершенно ненужных институтов, состоящих из одного старейшины и двух его замов. Эти 24 высокооплачиваемых места были созданы Сависааром только для того, чтобы ему было и чем отблагодарить, и чем держать в узде свой партийный актив, тех людей и с эстонскими, и с русскими фамилиями, на чью личную преданность он хотел рассчитывать.

Внутри партии всегда были две непримиримые группы, и Эдгар Сависаар всегда очень много делал для того, чтобы сохранять над ними обеими контроль. Он действовал по принципу «разделяй и властвуй». Сейчас этого в Центристской партии уже нет.

Смотрите запись полной версии беседы!

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