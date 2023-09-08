Политолог Пеэтер Тайм: Кылварт победит Кийка, но без Сависаара Центристская партия все равно не жилец

Некоторые эксперты в преддверии голосования на выборах нового председателя Центристской партии отмечают, что единство партии могло бы спасти избрание компромиссного кандидата. Такой альтернативы у делегатов съезда, однако, не имеется.
- Можно ли предположить, что тот лагерь в Центристской партии, который в итоге проиграет в воскресенье, обязательно будет очень сильно недоволен новым курсом партии? Означает ли это, что при отсутствии компромиссного кандидата раскол в Центристской партии неизбежен?
- Я, честно говоря, думал, что темой неизбежного раскола мы закончим сегодняшний разговор, но раз ваш первый вопрос звучит именно так, давайте тогда с раскола начнем. Ваш вопрос поставлен ребром, и я скажу так, что да, как бы ни завершились выборы в Пайде, проигравшая сторона почувствует себя очень обиженной. Она заявит о своей обиде очень громко и ярко, и это может сразу вылиться в раскол партии.
- Справедливо ли представление, что если председателем партии станет Танель Кийк, то Центристская партия станет очень похожей на Социал-демократическую, или даже на «Ээсти 200», а если же победит Михаил Кылварт, то Центристская партия станет еще очевиднее ориентированной на русский электорат, чем во времена «позднего» Эдгара Сависаара, и будет похожа даже на некогда существовавшие в Эстонии так называемые «русские партии»?
- Риторика обоих кандидатов не говорит о том, что они собираются, став председателем, гнуть только такую линию, которая устроила бы их сторонников. Михаил Кылварт же не говорит о том, что он, став председателем Центристской партии, превратит ее в русскую партию. Танель Кийк тоже ничего не говорит о планах в случае избрания председателем погнать из партии русскоязычных членов. Нет, оба кандидата говорят о том, что рассчитывают сохранить единство партии.