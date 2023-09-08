Политолог Пеэтер Тайм: Кылварт победит Кийка, но без Сависаара Центристская партия все равно не жилец

- Я думаю, что все высказывания Михаила Кылварта, сделанные в последнее время, не будут влиять на тот выбор, который будут делать в Пайде делегаты съезда. Они или изберут его председателем, или не изберут. Давайте теперь исходить из того, что Кылварта изберут председателем Центристской партии. И представим, что Кылварт, возглавив партию, стал проводить не пророссийскую, а прозападную, как вы сказали, политику.

Представим также, что Кылварт будет осуждать российскую агрессию и российское руководство, и в один момент поднимет уровень поддержки партии до тех высоких показателей, что у центристов были раньше. И в итоге на следующих парламентских выборах центристы займут или первое, или второе место.

И вот в этой ситуации Кылварт станет уже не только главой партии. Он станет кандидатом на пост премьер-министра Эстонии. И вот в таком случае любые события, связанные с ним, и 10-летней, и 15-летней данности будут играть уже совсем другую роль. Например, на переговорах с другими партиями о создании коалиции. И потенциальные коалиционные партнеры центристов опять будут вспоминать о подобных историях. По этой причине я считаю, что пост премьера Кылварту все-таки не светит.