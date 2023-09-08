В студии Postimees Пеэтер Тайм: что ждет центристов с новым председателем, усиление позиций или раскол?

- По мнению ряда экспертов, сохранить единство Центристской партии могло бы избрание новым председателем компромиссного кандидата, но в действительности ситуация сложилась так, что одно крыло партии, по сути, сражается на выборах с другим. Значит ли это, что тот лагерь, который в итоге проиграет, обязательно будет очень сильно недоволен новым курсом партии, означает ли это, что при отсутствии компромиссного кандидата раскол в Центристской партии неизбежен?

- Справедливо ли представление, что если председателем партии станет Танель Кийк, то Центристская партия станет очень похожей на Социал-демократическую, или даже на «Ээсти 200», а если же победит Михаил Кылварт, то Центристская партия станет еще очевиднее ориентированной на русский электорат, чем во времена «позднего» Эдгара Сависаара, и будет похожа даже на некогда существовавшие в Эстонии так называемые «русские партии»?

- Центристскую партию, как и Партию реформ, как и «Отечество» можно причислить к тяжеловесам и старожилам эстонской политики периода после восстановления независимости. Между тем с эстонской политической карты порой случалось пропадать партиям, имевшим в какой-то момент в местной политике огромный вес. Может ли нынешняя внутренняя борьба в Центристской партии привести к потере ее идентитета и как следствие - к исчезновению такого политического бренда? Или это невозможно, и в политическом ландшафте Эстонии этот бренд будет присутствовать всегда?