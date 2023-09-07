Совет по госбюджету: перспективы госфинансов Эстонии остаются туманными

Совет одобряет экономический прогноз Министерства финансов, но подчеркивает неопределенность, связанную с прогнозами роста экономики и цен за последние несколько лет.

Кроме того, прогнозы налоговых поступлений могут быть подвержены большим, чем обычно, ошибкам прогноза в связи с одновременным вступлением в силу большого количества изменений в налоговой системе.

Финансовый прогноз показывает сокращение дефицита бюджета в 2023 и 2024 годах по сравнению с весенним периодом, чему способствуют более высокие налоговые поступления, однако долгосрочные перспективы государственных финансов остаются сложными - помимо повышения налогов, в рамках реализации коалиционного соглашения были приняты решения о сокращении государственных доходов и увеличении расходов.

Совет по госбюджету считает, что летний экономический прогноз Министерства финансов представляет собой надлежащую основу для разработки государственного бюджета на 2024 год и бюджетной стратегии на ближайшие четыре года.