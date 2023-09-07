Пресс-конференция ⟩ Каллас: я много думала о том, чем я так не угодила людям

Открывшая правительственную пресс-конференцию Кая Каллас, начала с темы предстоящего отделения Elektrilevi от Eesti Energia. Также премьер-министр сообщила, что Эстония направила письмо в Украину, чтобы выяснить, какие существуют возможности для вывоза зерна, что позволит избежать проблем с продовольствием.

Также обсуждалась проблема получения документов в случае их потери за границей. В Закон об удостоверяющих личность документах хотят внести поправки, которые упростят получение разрешения на возвращение в Эстонию в случае утери документов за границей.

Согласно действующему закону человек, чьи документы за границей были украдены, испорчены или оказались просрочены, должен лично явиться в иностранное представительство или почетное консульство Эстонии с целью идентификации личности.

Поправки к закону позволят гражданам Эстонии и лицам с неопределенным гражданством обратиться в стране пребывания, в которой имеется интернет и курьерская служба, за помощью по видеосвязи.

По словам Каллас, оппозиция нашла новый гибридный как решить ситуацию. «Обещают, что если я уйду с поста премьер-министра, то наступит мир и больше не будет обструкции. К счастью, они случайно оговорились, что будут мешать работе Рийгикогу, по крайней мере, до отставки Каллас, а Хельме заявил, что они не прекратят обструкцию. EKREIKE не признала результаты выборов», - заявила Каллас.