Пресс-конференция ⟩ Каллас: я много думала о том, чем я так не угодила людям

В 12 часов дня состоялась пресс-конференция правительства, в которой приняли участие премьер-министр Кая Каллас, министр иностранных дел Маргус Цахкна и министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс.
Открывшая правительственную пресс-конференцию Кая Каллас, начала с темы предстоящего отделения Elektrilevi от Eesti Energia. Также премьер-министр сообщила, что Эстония направила письмо в Украину, чтобы выяснить, какие существуют возможности для вывоза зерна, что позволит избежать проблем с продовольствием.
Также обсуждалась проблема получения документов в случае их потери за границей. В Закон об удостоверяющих личность документах хотят внести поправки, которые упростят получение разрешения на возвращение в Эстонию в случае утери документов за границей.
Согласно действующему закону человек, чьи документы за границей были украдены, испорчены или оказались просрочены, должен лично явиться в иностранное представительство или почетное консульство Эстонии с целью идентификации личности.
Поправки к закону позволят гражданам Эстонии и лицам с неопределенным гражданством обратиться в стране пребывания, в которой имеется интернет и курьерская служба, за помощью по видеосвязи.
По словам Каллас, оппозиция нашла новый гибридный как решить ситуацию. «Обещают, что если я уйду с поста премьер-министра, то наступит мир и больше не будет обструкции. К счастью, они случайно оговорились, что будут мешать работе Рийгикогу, по крайней мере, до отставки Каллас, а Хельме заявил, что они не прекратят обструкцию. EKREIKE не признала результаты выборов», - заявила Каллас.
«У меня есть предложение, как поступить в этой ситуации вместо ультиматумов: это вотум недоверия. Конституция дает возможность это сделать, и если вы сможете убедить других депутатов и получить более 50% голосов, то я ухожу, – сказала она. – Если они будут пытаться запугивать меня до тех пор, пока у меня не сдадут нервы, это точно не по конституции»
Каллас также добавила, что ее муж добровольно прошел проверку в КаПо, и что Полиция безопасности не выявила каких-либо связей с Россией.
Министр иностранных дел Магрус Цахкна упомянул, что в настоящее время в Европе существует большой интерес, какие имеются возможности для использования замороженных российских активов.
«Другой важный вопрос: как найти глобальную правовую основу для привлечения Путина, министра иностранных дел и премьер-министра к ответственности за преступления агрессии. Сегодня трактовка такова, что национальные лидеры имеют иммунитет от судебного преследования», - сказал Цахкна.
Мы предложили российским приграничным государствам собраться вместе и обсудить, как эффективнее пресекать перемещение товаров внутри России, добавил глава МВД.
Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс первым делом прокомментировал ситуацию вокруг Госконтроля, который упрекнул ведомство в нежелании делиться данными.
«Министерство внутренних дел готово предоставлять данные Государственному контролю. Они всегда предоставлялись. Изменения заключались в том, что раньше Государственный контроль получал доступ к данным Министерства внутренних дел, просматривал нужные ему данные. Теперь Госконтроль сделал свою собственную систему, в которую он вносит все данные и просматривает их на месте, в Госконтроле, – сказал он. – Загвоздка в том, что у нас хранятся данные сотрудников КаПо, которые не должны никуда просочиться и не должны быть доступны ни одному злоумышленнику откуда бы то ни было». По мнению Министерства внутренних дел, база данных Госконтроля не гарантирует такой безопасности. По закону мы обязаны нести ответственность за эти данные.
От ERR - вопрос о финансировании общественного транспорта: министр финансов заявил, что не видит источников для поступления денег, а министр по вопросам регионального развития не получит на это дополнительных средств. На прошлой неделе Ляэнеметс заявил, что если реформа мобильности не начнется, то он не видит причин для введения налога на автомобили. Получит ли общественный транспорт дополнительные миллионы евро, о которых он просил, и если нет, то будет ли введен налог на автомобили?
Ляэнеметс: «Если мы хотим, чтобы были новые поезда, автобусы и т.д., то это связано с государственным бюджетом на следующий год, а мы еще не начали его обсуждать. Что касается субсидий на общественный транспорт - хотя бесплатный транспорт исчезнет, субсидии останутся высокими. Я не слышал от Вырклаева предложения отказаться от субсидий. В бюджете еще возможности для маневров».
Также журналисты попросили главу МДВ прокомментировать призывы некоторых соцдемов, которые считают, что Кая Каллас Должна подать в отставку. Ляэнеметс на это ответил, что слышит критику отовсюду, не только от соцдемов. «Нет ни одной политической партии, которая бы придерживалась одинаковых взглядов. Но мне больше нечего сказать. Решение будет принимать Партия реформ. И мы не оспариваем их решения. На мой взгляд, опыт Партии реформ в управлении эстонским государством таков, что они знают, когда нужно поступить так или иначе», – заявил он.
Также Ляэнеметс сообщил, что правительство решило выдать властям США арестованных криптомиллионеров Ивана Турыгина и Сергея Потапенко. Данное решение можно будет обжаловать в суде.
Относительно введение автоналога Ляэнеметс сказал, что они договорились в коалиции, что налог на автомобили - это часть коалиционного соглашения. «Мы хотим убедиться в том, что людям с низким достатком не придется платить так много. Одна из логик, которую предложил министр финансов, заключается в том, что налог на автомобиль будет ниже для старых автомобилей», – сказал он.
Каллас о реформе мобильности: «Идея заключалась в том, что налог на автомобили и реформа мобильности идут рука об руку. Но при составлении плана работы правительства соцдемы перенесли реформу мобильности на октябрь, так что до бюджета она не будет готова».
Повлияет ли собравшая десятки тысяч подписей петиция Союза автовладельцев Эстонии на введение налога на автомобили?
Каллас: «Мы делаем все очень открыто, как мы делали налог на автомобили - есть проект предложения и т.д. Есть много отзывов. Пока законопроекта нет, поскольку Министерство финансов учитывает отзывы различных заинтересованных сторон. Семьдесят процентов не поддерживают налог на автомобили, и я думаю, что тридцать процентов просто не поняли вопроса, потому что я бы тоже не поддержала новые налоги, если бы меня спросили».
Каллас о критике со стороны коалиции и президента: «Да, не только оппозиция играет на моих нервах. Я много думала о том, чем я так не угодила людям. По моему личному мнению, я стараюсь делать только хорошее».
«Конституция позволяет отправить меня в отставку, для этого есть соответствующий инструмент. Но я соглашусь с министром иностранных дел в том, что критиковать правительство в данный момент не имеет смысла», - заявила она.
На вопрос о том, стоит в ближайшее время ожидать очередного повышения налогов, Каллас заявила, что есть долгосрочная и краткосрочная перспектива. «Краткосрочная перспектива - это бюджет на 2024 год. Долгосрочная - это национальная бюджетная стратегия. Меня удивляет и то, что, помимо работы над налогами, также снижается налоговое бремя. Готовы ли мы обсуждать более серьезные налоговые изменения? В данный момент нет: мы нацелены на обсуждение других крупных реформ, которые принесут эти доходы из других источников».
Цахкна: «Я не говорил о том, нужно ли повышать налоги. Я говорил о том, сможем ли мы удержать страну на плаву с текущими расходами».