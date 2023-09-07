ШУТКА НЕ УДАЛАСЬ ⟩ Найденный на хуторе жук вызвал панику у всей семьи

Прийт Адлер - владелец хутора Метсамыйза в деревне Ярси, Ляэне-Вирумаа. В середине июля на хуторе проходил День открытых дверей: тогда двое посетителей, мужчина и женщина, не на шутку испугали Адлера и его семью. Дело в том, что в саду хутора они поймали черное насекомое с белыми пятнами по бокам и полосатыми усиками, быстро его осмотрели и отпустили. Гости высказали мнение что это опасный вредитель растений - азиатский усач.