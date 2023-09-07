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ШУТКА НЕ УДАЛАСЬ ⟩ Найденный на хуторе жук вызвал панику у всей семьи

Юлле Харью Маргус Мартин
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Самка черного пихтового усача (Monochamus urussovii), найденная на хуторе Метсамыйза.
Самка черного пихтового усача (Monochamus urussovii), найденная на хуторе Метсамыйза. Фото: Erakogu

Сельскохозяйственный и продовольственный департамент (PTA) проинспектировал хутор в Ляэне-Вирумаа, владелец которого сообщил о возможном обнаружении опасного вредителя растений, и установил, что вызывающее беспокойство насекомое не представляет опасности. Посетители хутора признали, что их шутка не удалась. 

Прийт Адлер - владелец хутора Метсамыйза в деревне Ярси, Ляэне-Вирумаа. В середине июля на хуторе проходил День открытых дверей: тогда двое посетителей, мужчина и женщина, не на шутку испугали Адлера и его семью. Дело в том, что в саду хутора они поймали черное насекомое с белыми пятнами по бокам и полосатыми усиками, быстро его осмотрели и отпустили. Гости высказали мнение что это опасный вредитель растений - азиатский усач.

«Мужчина сказал, что у них в саду тоже водятся азиатские усачи, женщина это подтвердила», - сказал Адлер, у которого возникли сомнения, когда он услышал фразу «не сообщайте об этом факте в Регистр сельскохозяйственных субсидий и полевых массивов (PRIA), потому что тогда все лиственные деревья в радиусе двух километров придется вырубить».

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