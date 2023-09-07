Кая Каллас: следующим шагом должно стать отделение Elektrilevi от Eesti Energia

Как заявила премьер-министр на пресс-конференции правительства в четверг, на самом деле ни сотрудников, ни имущество из Elektrilevi вообще не следовало никому передавать. Тот факт, что Elektrilevi вернут почти все функции по поддержке электросетей, является очень позитивным событием, сказала она.

«Это даст государству большую уверенность в том, что Elektrilevi располагает всеми необходимыми ресурсами для предоставления сетевых услуг, обеспечения и повышения качества», - подчеркнула премьер-министр, добавив, что это позволит предприятию эффективнее справляться с последствиями бурь и штормов, кризисами и перебоями в работе электросетей.

Каллас подчеркнула, что будет также лучше гарантирована независимость Elektrilevi от Eesti Energia как одного из участников рынка.

1 января 2021 года в составе концерна Eesti Energia начала свою деятельность сервисная компания Enefit Connect, которая стала управлять электросетями и значительной частью сети уличного освещения Эстонии. Предприятие также занимается строительством интернет-сети и развитием сети зарядки электромобилей.

В результате Elektrilevi осталось предоставлять только регулируемые государством услуги по распределению электроэнергии.

В среду концерн Eesti Energia объявил, что с начала 2024 года в структуру Elektrilevi вновь войдут все вспомогательные функции, связанные с управлением и администрированием электросетей, а также оперативным управлением и обслуживанием клиентов. В результате в Elektrilevi вновь будет работать более 700 человек.