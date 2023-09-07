Кая Каллас: следующим шагом должно стать отделение Elektrilevi от Eesti Energia

По мнению премьер-министра Каи Каллас, следующим шагом в повышении независимости сетевого предприятия Elektrilevi должно стать отделение компании от Eesti Energia на правах собственности.
Как заявила премьер-министр на пресс-конференции правительства в четверг, на самом деле ни сотрудников, ни имущество из Elektrilevi вообще не следовало никому передавать. Тот факт, что Elektrilevi вернут почти все функции по поддержке электросетей, является очень позитивным событием, сказала она.
«Это даст государству большую уверенность в том, что Elektrilevi располагает всеми необходимыми ресурсами для предоставления сетевых услуг, обеспечения и повышения качества», - подчеркнула премьер-министр, добавив, что это позволит предприятию эффективнее справляться с последствиями бурь и штормов, кризисами и перебоями в работе электросетей.
Каллас подчеркнула, что будет также лучше гарантирована независимость Elektrilevi от Eesti Energia как одного из участников рынка.
1 января 2021 года в составе концерна Eesti Energia начала свою деятельность сервисная компания Enefit Connect, которая стала управлять электросетями и значительной частью сети уличного освещения Эстонии. Предприятие также занимается строительством интернет-сети и развитием сети зарядки электромобилей.
В результате Elektrilevi осталось предоставлять только регулируемые государством услуги по распределению электроэнергии.
В среду концерн Eesti Energia объявил, что с начала 2024 года в структуру Elektrilevi вновь войдут все вспомогательные функции, связанные с управлением и администрированием электросетей, а также оперативным управлением и обслуживанием клиентов. В результате в Elektrilevi вновь будет работать более 700 человек.
Председатель правления компании Elektrilevi Михкель Хярм отметил, что в течение последних двух с половиной лет проводился анализ деятельности и эффективности Elektrilevi, в том числе удовлетворенности клиентов обслуживанием.
«В ходе анализа мы пришли к выводу, что изменения, проведенные два с половиной года назад, которые, как ожидалось, должны были создать синергетический эффект и повысить эффективность, реализовались не в полной мере. Однако стратегические направления развития компаний Elektrilevi и Enefit Connect в настоящее время достаточно сильно различаются, чтобы возникла синергия, а поскольку изменение не дало ожидаемой экономии средств, было принято решение вернуть практически все функции поддержки предприятию Elektrilevi», - пояснил он.
Совет Elektrilevi также утвердил план действий компании и продлил полномочия председателя правления, а также самого правления на ближайшие три года. Правление Elektrilevi по-прежнему будет состоять из пяти человек - в него входят Михкель Хярм, Кристи Оякяэр, Расмус Армас, Рудольф Пену, Арди Ратассеп.
В 2022 году Департамент конкуренции установил, что объединение Elektrilevi с материнской компанией Eesti Energia создает риск того, что фактическое управление распределительной сетью будет затруднено и что может возникнуть ситуация, когда материнская компания будет играть очень сильную роль контролера внутренней информации.
По мнению департамента, отделение Elektrilevi от концерна Eesti Energia, безусловно, будет способствовать обеспечению большей прозрачности и независимости деятельности Elektrilevi.