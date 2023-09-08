Наш фестиваль любят смелые люди: чего ждать от Station Narva в этом году?

Station Narva - одно из самых громких мероприятий этой осени, которое проводится уже шестой раз подряд. Postimees пообщался с организаторами о планах, надеждах и ожиданиях от фестиваля в этом году.
Музыкальный фестиваль Station Narva ничем не уступает легендарному Tallinn Music Week - ни по популярности, ни по яркости и насыщенности. Начиная с 2018 года на это мероприятие в Нарву стекаются любители хорошей музыки и качественных тусовок.
«Фестиваль - это возможность встречаться и общаться с людьми со всего мира. В это время маленький эстонский город на несколько дней становится местом для большого искусства, творчества, эксперимента», - говорит одна из организаторов Station Narva и дня обсуждений BAZAR Валерия Лаврова.
По словам Лавровой, это как раз то время, когда местные жители могут получить опыт жизни большого города, где в разных уголках всегда что-то происходит. «Главное - местные и приезжие видят друг друга, знакомятся, открываются, и оставляют этот опыт на всю жизнь», - добавляет она.
Основательница фестиваля Хелен Сильдна говорит, что Station Narva вдохновлен самим городом Нарва. «Именно такой фестиваль не может быть организован в каком-то другом месте. Каждый год мы с командой с волнением выбираем основные места проведения следующего фестиваля», - делится Сильдна.
Основатель уверена - в городе всегда появляется что-то новое. «В равной степени нам нравится находить как совершенно новые, скрытые от посторонних глаз достопримечательности, так и представлять хорошо известные места в несколько ином свете», - добавляет она.
Огромное достоинство мероприятия Station Narva еще и в том, что оно всегда знакомит с интересными исполнителями - очень популярными и теми, кто уже крут, но еще не раскрутился. «Уникальность мероприятия и в том, что в Нарве выступят всемирно известные артисты, для многих из которых это первое выступление в Эстонии. Также на сцену выйдут и талантливые артисты из Ида-Вирумаа, и известные и любимые эстонские исполнители», - говорит Сильдна.
В этом году гостей фестиваля порадуют украинский исполнитель Иван Дорн, англичанин Джеймс Лавель, один из основателей группы UNKLE, лондонская диджей саудовского происхождения Nooriyah, взорвавший Tallinn Music Week GØK2 и многие-многие другие.
Cобрать такой сочный лайн-ап, да и вообще организовать мероприятие подобного масштаба непросто, но организаторы уверены: было бы желание! Каждый год Station Narva все круче и популярнее, а стоит за этим большая работа и куча энтузиазма.
«Фестиваль успешен, пока у организаторов горят глаза и есть идеи. Во время фестиваля мы видим эмоции гостей и становится понятно, что всё не зря. Для меня этот фестиваль - территория смелого эксперимента, возможность пробовать нестандартные решения, доказывая, что всё возможно. Главное - придумать, чего хочешь», - уверена Валерия Лаврова.
Сильдна же считает, что залог успеха - это веселая и довольно мощная таллинно-нарвская команда. «Для проведения фестиваля каждый год объединяются усилия многих организаций, людей и активистов Ида-Вирумаа - Нарвская арт-резиденция NART, День обсуждений BAZAR, творческий инкубатор OBJEKT, клуб RoRo, молодежный центр VitaTim, Vaba Lava Narva, Нарвский музей, Нарвский городской симфонический оркестр и многие другие», - поясняет Сильдна.
В этом году фестиваль проходит с 7 по 10 сентября. Откроется Station Narva 7 сентября уникальным музыкальным проектом с участием Нарвского городского симфонического оркестра и руководителя оркестра Анатолия Щура и многих других. Концерт-открытие будет бесплатным и пройдет в прекрасном просторном атриуме Нарвского колледжа. Концерту будет предшествовать дискуссия о будущем культурной жизни города Нарвы в недавно отреставрированном красивом здании Ратуши.
В пятницу в творческом инкубаторе OBJEKT министр культуры Хейди Пурга откроет День предпринимательства, посвященный новым технологиям и творчеству, а звезда украинской эстрады Иван Дорн даст интервью. В пятницу в 18 часов откроются двери Vaba Lava Narva, которая на две ночи превратится в мощный фестивальный клуб с двумя сценами, кафе, барами и фудтраками.
«Мы обещаем, что впечатления в Vaba Lava будут несколько иными, чем обычно, - клубными, уютными и зажигательными», - говорит Сильдна.
В пятницу и субботу от Vaba lava до Кренгольма будет курсировать бесплатный фестивальный автобус, на котором можно будет посетить световые инсталляции, созданные художниками NART, а в завершение обеих ночей пройдет вечеринка в клубе RoRo с участием разных групп и диджеев.
В субботу состоится бесплатная раздача городских велосипедов в 12:00 возле пляжного домика Joaorg, откуда также начнется велопробег. А в так называемой «Нарвской Венеции» будут предложены эксклюзивные лодочные экскурсии. Там же состоится бесплатный концерт балканской группы Bazzookas.
Во второй половине дня мэр Катри Райк представит свою книгу в ресторане Valge Kõrvits. В воскресенье состоится традиционный нарвский завтрак, чтобы пообщаться и поесть блинов.
Таким образом, насыщенная программа способна удовлетворить совершенно разных гостей с разными интересами и музыкальными предпочтениями, любого возраста.
«Наш фестиваль любят смелые люди, готовые слушать новую музыку, пробовать новую еду, и проживать жизнь, наполненную разными чувствами», - отмечает Валерия Лаврова.