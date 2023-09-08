Наш фестиваль любят смелые люди: чего ждать от Station Narva в этом году?

Музыкальный фестиваль Station Narva ничем не уступает легендарному Tallinn Music Week - ни по популярности, ни по яркости и насыщенности. Начиная с 2018 года на это мероприятие в Нарву стекаются любители хорошей музыки и качественных тусовок.

«Фестиваль - это возможность встречаться и общаться с людьми со всего мира. В это время маленький эстонский город на несколько дней становится местом для большого искусства, творчества, эксперимента», - говорит одна из организаторов Station Narva и дня обсуждений BAZAR Валерия Лаврова.

По словам Лавровой, это как раз то время, когда местные жители могут получить опыт жизни большого города, где в разных уголках всегда что-то происходит. «Главное - местные и приезжие видят друг друга, знакомятся, открываются, и оставляют этот опыт на всю жизнь», - добавляет она.

Основательница фестиваля Хелен Сильдна говорит, что Station Narva вдохновлен самим городом Нарва. «Именно такой фестиваль не может быть организован в каком-то другом месте. Каждый год мы с командой с волнением выбираем основные места проведения следующего фестиваля», - делится Сильдна.

Основатель уверена - в городе всегда появляется что-то новое. «В равной степени нам нравится находить как совершенно новые, скрытые от посторонних глаз достопримечательности, так и представлять хорошо известные места в несколько ином свете», - добавляет она.