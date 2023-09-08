Министр Рийсало: пришло время сделать голосование возможным и на мобильных телефонах

Эта работа уже ведется. М-выборы являются следующим шагом в развитии электронного голосования как фактически, так и юридически. Процесс во многом тот же: вы идентифицируете свою личность, выбираете кандидата, отдаете голос и затем подтверждаете его. Просто помимо компьютера теперь будет и смартфон. Большая часть правового пространства готова к м-выборам. Но не окончательно. Верховный суд рассматривал вопрос об электронном голосовании в марте и решил, что этот процесс должен быть более четко прописан в законе. Этим сейчас занимается Минюст. Процесс голосования в смарт-устройствах будет также зафиксирован в законе.

Три вопроса

Споры по поводу безопасности выборов в смартфонах в основном связаны с магазинами мобильных приложений. Стоит иметь в виду, что эти магазины не принадлежат эстонскому государству, а технологическим гигантам Google и Apple. При этом спор идет не о процессе голосования, а о магазине, где перед выборами можно скачать приложение на телефон. Таким же образом можно дискутировать на тему того могут ли избирательные участки стоять посреди торговых центров, где купить ручки для расстановки галочек в бюллетенях и через какой браузер стоит заходить на сайт выборов. Независимо от этого, голос избирателя с смарт-устройства дойдет до организатора выборов в запечатанном виде так же, как с компьютера или избирательного участка. Магазины приложений с этим процессом не связаны.