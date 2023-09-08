Министр Рийсало: пришло время сделать голосование возможным и на мобильных телефонах

Новая глава в истории цифрового развития Эстонии – мобильное голосование. Мы подготовим его к выборам в следующем году, пишет министр экономики и инфотехнологий Тийт Рийсало («Ээсти 200»).
Скоро исполнится 20 лет с тех пор, как Эстония совершила цифровую революцию. На выборах появилось возможность голосовать с помощью компьютера. Если тогда все было новым и инновационным, то сейчас совершенно обычно, что не только выборы, но и все остальные операции проводятся в цифровом формате. На последних выборах более половины избирателей проголосовали с помощью компьютера, так как это удобно, быстро и безопасно. Эти прилагательные характеризуют Эстонию как цифровую страну по всему миру в более широком смысле. Однако есть опасность, что наше развитие остановится. Между тем, технологии развиваются семимильными шагами. Цифровая Эстония была создана для компьютеров, но люди перенесли большую часть своей деятельности в смартфоны.
Яркий пример произошел этой весной. Выборы пришлись на ту же неделю, что и школьные каникулы. Многие отправились в отпуск со своими семьями, и только после отъезда начали думать, как отдать свой голос за пределами Эстонии. Многие не берут с собой за границу компьютер и считыватель ИД-карты. В общем, в этом и нет необходимости, поскольку на сегодняшний день большую часть действий можно сделать на смартфоне. Но в контексте выборов такой возможности пока нет. Неизвестно, сколько людей не проголосовали из-за этого. К счастью, у Эстонии достаточно опыта, технологий и знаний, чтобы избежать подобной ситуации в будущем и создать больше возможностей для голосования.
Точно так же, как избирательные участки стоят там, куда избирателям легко дойти – в школах, торговых центрах, муниципальных учреждениях – так и цифровое государство должно двигаться в такт с людьми. В Эстонии находится в обороте около двух миллионов устройств с SIM-картой, а также у нас более 700 000 пользователей мобильных телефонов. Эти цифры показывают, что общество использует смартфоны и прочие гаджеты. Государство должно реагировать на это соответственно. Пришло время сделать выборы возможными и на мобильных устройствах.
Необходимые шаги
На прошлой неделе правительство одобрило план голосования с помощью смарт-устройств на выборах в Европейский парламент 2024 года. Мы достигли промежуточного этапа, в котором важная подготовка к выборам с помощью смартфонов уже готова. Департамент государственной инфосистемы совместно с Cybernetica AS подготовили прототип предвыборного приложения для смартфонов. Процесс голосования через прототип был протестирован от начала до конца. Все работает. Дальше приложение будет проверено более масштабно. С точки зрения безопасности, его будут ковырять со всех сторон, а также пройдут тестовые выборы, чтобы каждый мог опробовать приложение выборов на своем телефоне.
Техническая готовность не означает, что мы уже можем провести выборы на смарт-устройствах. Цифровое развитие государства зависит от технических решений, рождающихся в сотрудничестве с частным сектором, но в то же время оно зависит от правового пространства. Министерство экономики и коммуникаций играет ключевую роль, руководя организацией процесса. Однако, новая глава в цифровом развитии страны станет возможной благодаря бдительному взгляду и юридическому контролю со стороны Министерства юстиции, Республиканской избирательной комиссии, Государственной службе по организации выборов и Министерства внутренних дел Эстонии.
Эта работа уже ведется. М-выборы являются следующим шагом в развитии электронного голосования как фактически, так и юридически. Процесс во многом тот же: вы идентифицируете свою личность, выбираете кандидата, отдаете голос и затем подтверждаете его. Просто помимо компьютера теперь будет и смартфон. Большая часть правового пространства готова к м-выборам. Но не окончательно. Верховный суд рассматривал вопрос об электронном голосовании в марте и решил, что этот процесс должен быть более четко прописан в законе. Этим сейчас занимается Минюст. Процесс голосования в смарт-устройствах будет также зафиксирован в законе.
Три вопроса
Споры по поводу безопасности выборов в смартфонах в основном связаны с магазинами мобильных приложений. Стоит иметь в виду, что эти магазины не принадлежат эстонскому государству, а технологическим гигантам Google и Apple. При этом спор идет не о процессе голосования, а о магазине, где перед выборами можно скачать приложение на телефон. Таким же образом можно дискутировать на тему того могут ли избирательные участки стоять посреди торговых центров, где купить ручки для расстановки галочек в бюллетенях и через какой браузер стоит заходить на сайт выборов. Независимо от этого, голос избирателя с смарт-устройства дойдет до организатора выборов в запечатанном виде так же, как с компьютера или избирательного участка. Магазины приложений с этим процессом не связаны.
Точнее, вопросы к магазинам приложений следующие – время задержки обновлений, подлинность загруженного приложения и доверие к частному предпринимателю. Короткий ответ на эти вопросы – это сотрудничество. Мы встретились с представителями Apple и материнской компании Google Alphabet и обсудили, как ускорить процесс, когда дело дойдет до загрузки обновлений в приложении для мобильных выборов, как организовать аудит и необходимый доступ к приложению, и каким образом магазин приложений сможет отсеять потенциальных имитаторов приложения выборов. Технологические гиганты серьезно заинтересованы в сотрудничестве с Эстонией, и доверие является их основной валютой. Весь мир технологий работает в их магазинах приложений. На телефоны загружаются банковские приложения и каналы связи с наивысшим уровнем криптирования. Поэтому безупречное проведение м-выборов, как следующий большой шаг в цифровом развитии, важен как для Эстонии, так и для репутации владельцев магазинов приложений.
В 2005 году электронные выборы открыли путь к цифровому развитию Эстонии. В некотором смысле м-выборы являются логичным следующим шагом. Однако, возможность проведения выборов на смарт-устройстве – это первая остановка на долгом пути. Эстония стоит на пороге больших перемен. Новая цифровая революция только набирает обороты. Персональное государство больше не является пустыми словами и не ограничивается предоставлением государственных услуг на смарт-устройствах. Это более масштабная перемена по организации цифровых государственных услуг, которое возможно только при тесном сотрудничестве государственного и частного сектора. Наша цель заключается в том, чтобы общение с государством было простым, логичным и подходящим для второй половины XXI века. Мы строили наше цифровое государство правильно и с энтузиазмом, но мы делали это с перспективы самого государства. Появился огромный лабиринт сервисов, инфосистем, вебсайтов, но это только половина дела. Теперь их предстоит дополнить и реорганизовать с помощью современных технологий. И все это для того, чтобы цифровое государство было удобным и доступным для всех жителей страны.