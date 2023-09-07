Банк Эстонии: инфляция будет держаться на низком уровне до конца года

В переданном в четверг комментарии Перт отмечает, что годовая инфляция потребительских цен в этом году неуклонно замедляется. «Если в начале года инфляция еще была близка к 20 процентам, то к августу она замедлилась до 4,6 процента. При этом изменение цен в августе в разных секторах экономики было очень разным», - подчеркнул он.

Перт напомнил, что цены на энергоносители снизились на 14 процентов по сравнению с предыдущим годом, цены на продукты питания выросли на 12 процентов, а цены на услуги и промышленные товары выросли в совокупности на семь процентов.

По мнению экономиста, общее ценовое давление несколько ослабло, но не исчезло. За первые восемь месяцев этого года уровень цен в Эстонии вырос на 4,7 пронецта.

«Треть этого роста пришлась на апрель, когда прекратились энергетические субсидии. Новое ценовое давление в этом году оказали в основном услуги, которые подорожали в результате быстрого роста заработной платы, перешедшего в цены, - продолжил Перт. - Резкий рост цен на туристические услуги начался летом прошлого года, когда после окончания эпидемии резко возрос спрос на туристические услуги. Сегодня потребление услуг по организации путешествий и отдыха растет уже медленнее».