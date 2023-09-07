Глава Tallink: из-за низких зарплат депутатов достойные люди в Рийгикогу не пойдут

«Данная сфера тоже оценивается в денежном эквиваленте: это работа, которую фактически должны выполнять премьер-министр и министры. Рийгикогу – это другой уровень, но я совершенно уверен, что если зарплата в парламенте не будет повышаться, то его состав останется относительно таким же. Если мы все-таки хотим, чтобы более яркие представители из частного сектора, кем бы они ни были в Эстонии, – а таких немало, – больше участвовали в повседневной жизни государства, то [зарплата должна повышаться]», – сказал Ныгене.