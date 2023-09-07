Государство расторгло контракт на 17 миллионов с производителем продуктовых наборов для Сил обороны

Центр оборонных инвестиций уже долгое вел переговоры с OÜ Kommivabrik, производившим продуктовые наборы для Сил обороны, из-за проблем, и предоставил предприятию несколько возможностей для устранения недостатков, но в конце августа терпение лопнуло и RKIK прервал договор с производителем.

По словам Майи Прунт, руководителя отдела снабжения и жизнеобеспечения военнослужащих Центра оборонных инвестиций, поступившие от OÜ Kommivabrik продуктовые наборы имели существенные недостатки упаковки, этикеток и качества продукции. Информация о пищевой ценности и сроке годности на упаковке была неполной или вводящей в заблуждение. Вкусовые характеристики продуктов питания также не соответствовали требованиям, что также подтвердили и результаты тестирования.