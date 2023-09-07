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Государство расторгло контракт на 17 миллионов с производителем продуктовых наборов для Сил обороны

Андрес Эйнманн
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В рацион нового набора для завтрака номер четыре Сил обороны входит рисовый пудинг с ванилью, соленое зерновое печенье, бутербродная паста со свининой, банановые чипсы, кофе и дезинфицирующая салфетка. Энергетическая ценность набора составляет 1228 килокалорий. Конкретно этот набор для завтрака был в хорошем состоянии, но у производителя наблюдаются проблемы с качеством.
В рацион нового набора для завтрака номер четыре Сил обороны входит рисовый пудинг с ванилью, соленое зерновое печенье, бутербродная паста со свининой, банановые чипсы, кофе и дезинфицирующая салфетка. Энергетическая ценность набора составляет 1228 килокалорий. Конкретно этот набор для завтрака был в хорошем состоянии, но у производителя наблюдаются проблемы с качеством. Фото: Tairo Lutter

В конце августа снабжение Сил обороны продуктовыми наборами прервалось, когда Государственный центр оборонных инвестиций (RKIK) решил расторгнуть контракт стоимостью 17 миллионов евро с победителем тендера на поставку продуктовых наборов для Сил обороны из-за проблем с качеством.

Центр оборонных инвестиций уже долгое вел переговоры с OÜ Kommivabrik, производившим продуктовые наборы для Сил обороны, из-за проблем, и предоставил предприятию несколько возможностей для устранения недостатков, но в конце августа терпение лопнуло и RKIK прервал договор с производителем.

По словам Майи Прунт, руководителя отдела снабжения и жизнеобеспечения военнослужащих Центра оборонных инвестиций, поступившие от OÜ Kommivabrik продуктовые наборы имели существенные недостатки упаковки, этикеток и качества продукции. Информация о пищевой ценности и сроке годности на упаковке была неполной или вводящей в заблуждение. Вкусовые характеристики продуктов питания также не соответствовали требованиям, что также подтвердили и результаты тестирования.

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