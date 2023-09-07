На закрытой свалке в Пяэскюла установят биофильтры: они будут разлагать метан

По словам вице-мэра Йоозепа Вимма, на свалке в Пяэскюла прекращается скапливание газа. «Обслуживание территории закрытой свалки в Пяэскюла достигло фазы, при которой газ в больших количествах больше не образуется. Этот биогаз стал некачественным, поэтому отсутствует необходимость и целесообразность в использовании системы сбора газа. Чтобы избежать попадания образующегося метана в атмосферу, на свалке будут созданы биофильтры, которые будут своевременно разлагать метан, чтобы он не попал в окружающую среду. Это поможет сберечь природу и сэкономить на постоянных расходах на обслуживание», - сказал Вимм.

В ходе работ система сбора газа будет изменена таким образом, что ей не понадобится обслуживание, в связи с чем значительно сократятся расходы на регулярное проведение этой процедуры. Прежняя система сбора газов, которая состоит из станции газового компрессора, газосжигателя, пяти станций регулирования газа, трубопровода для объединения газа и трубопровода для сбора газа, будет перестроена. Станция газового компрессора и пять станций регулирования будут удалены. Вместо них будет создано шесть биофильтров – пять биофильтров площадью 2500 м2 и один биофильтр площадью 450 м2. Работы будут проведены в два этапа и продлятся до июня 2024 года. Работы осуществит предприятие AS EG Ehitus, надзор собственника - AS Infragate Eesti. Стоимость проекта составляет около 850 000 евро. Работы по созданию биофильтров не повлияют на работу станции по приему отходов Пяэскюла.

Реконструкция системы ливневых стоков летом 2023 года произведена предприятием Watercom OÜ на основании договора. Стоимость этих работ составила 77 777 евро.