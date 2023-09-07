Ян Левченко ⟩ Кейс Кылварта дает старт «охоте на ведьм»?

Очередной «фотогейт», то есть скандал с фотографией, стремительно лишает политических очков Михаила Кылварта в преддверии выборов нового лидера центристской партии. Приверженцы теорий заговора, вне всякого сомнения, увидят здесь «заказ», как и в предыдущем скандале с премьер-министром Каей Каллас. Между тем, частота вибраций по поводу связей Эстонии с Россией прямо пропорциональна длине общей границы между странами.
Одна из них продолжает агрессивное вторжение в Украину, угрожая всему миру. А другая, вопреки рискам, всецело на стороне жертв агрессии, твердя, что всегда видела вероломного соседа насквозь. И вот теперь за связи с ним должны ответить поименно все, кого удалось поймать с поличным и вытащить под софит.
При этом буквально до 2022 года Эстония показывала российские каналы. Пресса активно писала о российских звездах, несказанно радовавших местную публику. Таллинн и другие города подвергались нашествию российских туристов на Рождество и Новый год. Приграничное сотрудничество, транзит и все такое. Страна и сегодня имеет общую с Россией электросеть, пусть решение о выходе из так наз. «балтийского электрического кольца» и было принято еще во второй половине 2010-х годов.
Сейчас, как известно дела с Россией продолжают активно «заканчиваться». От призывов прекратить с ней любые отношения у людей садится голос. Хотя легко предположить, что многие под этот шум и гам не собираются ничего заканчивать. Ведь, если рассудить здраво, нефть точно так же нужна. Может, она будет доставляться с выключенными транспондерами и потом фасоваться в емкости с другими этикетками. Кто без греха...
Может ли, таким образом, русскоязычный политик обойтись без заверений в своей лояльности, если был замечен в сомнительных связях? По-видимому, нет, и тут особенно важен самоанализ, а не демонстративное обнажение, покаяние и прочая достоевщина. Как и неосторожным декабрьским футболистам, Кылварту пошла бы на пользу отнюдь не сбивчивая попыка доказать, что на Селигере было «другое», а спокойное признание того, что время было другим. И мы были другими.
13 лет назад - это 2010 год, Крым - это Украина, президент - Дмитрий Медведев, тогда еще похожий на человека и делающий селфи в лифте. РФ наводит лоск на Сколково, россияне ездят за границу, и не только в Эстонию. В то время даже в государственных (ныне токсичных, пропагандистских и непростительных) вузах типа Высшей Школы Экономики работают не только рядовые выходцы из Эстонии, кем является автор этих строк, но и граждане «старой» Европы и США, всякие профессора, не подозревающие, какой счет им будет можно потом предъявить.
Закон не имеет обратной силы. Еще больший волюнтаризм - проецировать настоящее в прошлое и раскрашивать его в цвета актуальной политики. Другое дело, когда не можешь разобраться со своим настоящим. Примеров за восточными рубежами - хоть отбавляй.