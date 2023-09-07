Ян Левченко ⟩ Кейс Кылварта дает старт «охоте на ведьм»?

Одна из них продолжает агрессивное вторжение в Украину, угрожая всему миру. А другая, вопреки рискам, всецело на стороне жертв агрессии, твердя, что всегда видела вероломного соседа насквозь. И вот теперь за связи с ним должны ответить поименно все, кого удалось поймать с поличным и вытащить под софит.

При этом буквально до 2022 года Эстония показывала российские каналы. Пресса активно писала о российских звездах, несказанно радовавших местную публику. Таллинн и другие города подвергались нашествию российских туристов на Рождество и Новый год. Приграничное сотрудничество, транзит и все такое. Страна и сегодня имеет общую с Россией электросеть, пусть решение о выходе из так наз. «балтийского электрического кольца» и было принято еще во второй половине 2010-х годов.

Сейчас, как известно дела с Россией продолжают активно «заканчиваться». От призывов прекратить с ней любые отношения у людей садится голос. Хотя легко предположить, что многие под этот шум и гам не собираются ничего заканчивать. Ведь, если рассудить здраво, нефть точно так же нужна. Может, она будет доставляться с выключенными транспондерами и потом фасоваться в емкости с другими этикетками. Кто без греха...