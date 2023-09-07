Цены на продукты питания снижаются второй месяц подряд

В августе цены выросли на 5% в годовом исчислении и на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем. Относительно скромные показатели роста в годовом исчислении обусловлены высокой сравнительной базой - в августе прошлого года значительный рост цен на энергоносители привел к увеличению показателя в годовом исчислении до 25%.
Ожидается, что в ближайшие месяцы годовой прирост цен останется на уровне 5%. В конце года рост цен будет обусловлен повышением налогов, вступающим в силу в начале следующего года. По прогнозам Swedbank, в целом в этом году цены вырастут на 10%. Наибольший вклад в рост цен внесут продукты питания.
В следующем году, по прогнозам Swedbank, цены вырастут на 4%. Половина роста будет обусловлена повышением НСО и акцизов.
В августе цены на продукты питания снижались второй месяц подряд, поскольку подешевели свежие овощи. Падение цен на продукты питания наконец-то дошло до магазинов. Цены на молоко и зерно на мировых рынках упали до уровня двухлетней давности.
Цены на энергоносители снова растут. На автозаправочных станциях выросли цены на моторное топливо. Цены на нефть выросли из-за сокращения добычи в Саудовской Аравии и России. Цены на электроэнергию выросли из-за перебоев в работе электростанций и транспорта. В начале отопительного сезона ожидается также рост цен на газ. Однако ожидается, что нынешняя зима будет значительно более благоприятной, чем прошлый отопительный сезон.