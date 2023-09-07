Цены на продукты питания снижаются второй месяц подряд

Ожидается, что в ближайшие месяцы годовой прирост цен останется на уровне 5%. В конце года рост цен будет обусловлен повышением налогов, вступающим в силу в начале следующего года. По прогнозам Swedbank, в целом в этом году цены вырастут на 10%. Наибольший вклад в рост цен внесут продукты питания.

В следующем году, по прогнозам Swedbank, цены вырастут на 4%. Половина роста будет обусловлена повышением НСО и акцизов.

В августе цены на продукты питания снижались второй месяц подряд, поскольку подешевели свежие овощи. Падение цен на продукты питания наконец-то дошло до магазинов. Цены на молоко и зерно на мировых рынках упали до уровня двухлетней давности.