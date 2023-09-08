АНДРЕЙ КУЗИЧКИН ⟩ Нельзя бороться с российской пропагандой ее методами и глумиться над смертями

Ложь, фейки и замалчивание неприятных фактов делают борьбу даже за самое благородное дело уязвимой, потому что фейк легко опровергается, а факты легко находятся на других ресурсах. Публицист Андрей Кузичкин с сожалением констатирует, что порой поддерживающих Украину людей отличают точно такие же нетерпимость к чужому мнению и отсутствие культуры дискуссии, что традиционно присущи любителям «русского мира», и призывает всех людей, желающих Украине победы, оставить детские ссоры, повзрослеть и объединиться.
Недавно меня исключили из одной эстонской группы в фейсбуке, объединяющей патриотов Украины и борцов с режимом Путина. Обоснование: 1. Я не верю в распад России. 2. Осуждаю глумление над смертью людей. 3. Пишу, что в Томске дешевые коммунальные услуги.
Группа небольшая, человек 300, но очень активных, собирающих донаты для ВСУ. Состоял в ней больше года. Там много моих друзей. Но постепенно контроль в группе перешел в руки нескольких администраторов, название которым я никак не мог придумать. Теперь придумал: радикал-патриоты. Их в Эстонии немного, но у них много единомышленников в Украине.
Вообще эта группа создавалась в противовес русскоязычной группе «Таллиннцы». Их много - под 40 000 участников. Там меня тоже давно забанили. И забанили по тем же принципам, что и в проукраинской группе, которая превратилась в тех же «Таллиннцев», только коленками назад. Что их объединяет? 1. Нетерпимость к чужому мнению. 2. Отсутствие культуры дискуссии. 3. Двухцветный черно-белый мир. Вот так вот крайности и смыкаются.
И праведный гнев не должен быть ослепляющим
Но те, кто думают, что помогают Украине, даже не замечают, как наносят вред борьбе за победу и с режимом Путина.
Если коротко и по пунктам:
- В НАТО не смакуют предсмертные судороги врагов и не выкладывают такие видео в телеграм-каналах. В Евросоюзе не принято глумиться над смертью людей, тем более детей, даже если это дети врага. А когда одна пани из Украины сожалеет, что на Крымском мосту погибли только родители девочки из Белгорода, а девочка выжила, вырастет и нарожает новых российских солдат, я это принять не могу. Я не могу понять и принять веселье в связи с трагической гибелью от зубов акулы российского парня в Египте. И я осудил исключившего меня администратора группы за то, что она шутила в связи с гибелью людей в Махачкале во время взрыва автозаправки. Даже праведный гнев не должен ослеплять настолько, что, осуждая орков, ты не замечаешь, как сам превращаешься в гоблина.
- Нельзя бороться с российской пропагандой ее же методами. Ложь, фейки и замалчивание неприятных фактов делают вашу борьбу уязвимой, потому что фейк легко опровергается, а факты обнародуются другими ресурсами. И ваша репутация дискредитируется. И если я пишу, что в Томске дешевые коммунальные услуги, в России низкая безработица и растет экономика, это не означает, что я хвалю режим Путина или ностальгирую по России, я просто объясняю, почему россияне не выходят сметать путинский режим или массово не эмигрируют. А если в Москве с начала года продажи черной икры выросли на 11%, это не есть восхищение путинской политикой импортозамещения, а факт, свидетельствующий о низкой эффективности санкций Запада.
- Переход в дискуссии на личности недопустим. Когда вместо аргументов в пользу версии о грядущем развале России тебя начинают обзывать «манкуртом, путинским агентом и отморозком» - это просто проявление невежества, которое нельзя поощрять. Есть в сетях секта «ждунов развала России» - да пожалуйста! Только вы не считайте врагом каждого, кто в этом сомневается, а предлагайте свои сценарии с опорой не на собственные желания и иллюзии, а на трезвый анализ ситуации. Бесполезно! Не дождался ни разу! Только визг и топот в ответ на мои вопросы.
Запад пока не помимает, как должен выглядеть послевоенный мир
А между тем, без взаимопонимания и объединения всех антипутинских сила борьба за победу Украины встречает новые препятствия. Уже всем и каждому должно быть ясно, что Запад потому тормозит предоставление ВСУ всеобъемлющей военной помощи, что не нашел еще оптимальной модели переустройства послевоенного мира. Вопрос о будущем России остантся открытым. В этой ситуации именно борьба с путинским режимом приобретает первостепенное значение. Он имеет опору в 140-миллионном российском народе. Его нужно лишить этой опоры, а значит, необходимо выстраивать диалог с той частью россиян, которые против Путина. Но лозунгами о коллективной ответственности, тотальной денацификации, дерусификации, гоготом по поводу гибели российских детей и смакованием деталей будущего развала России радикал-патриоты загоняют россиян в партизаны.
Конечно, в случае дворцового переворота в Кремле война тоже может быстро подойти к финалу. Только и Россия в этом случае сохранится, и все равно без диалога и поиска общих позиций не обойтись.
А пока разногласия в рядах единомышленников, поддерживающих Украину, работают только на пользу Кремля. Пора оставить детские ссоры, повзрослеть и объединиться.