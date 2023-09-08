АНДРЕЙ КУЗИЧКИН ⟩ Нельзя бороться с российской пропагандой ее методами и глумиться над смертями

Недавно меня исключили из одной эстонской группы в фейсбуке, объединяющей патриотов Украины и борцов с режимом Путина. Обоснование: 1. Я не верю в распад России. 2. Осуждаю глумление над смертью людей. 3. Пишу, что в Томске дешевые коммунальные услуги.

Группа небольшая, человек 300, но очень активных, собирающих донаты для ВСУ. Состоял в ней больше года. Там много моих друзей. Но постепенно контроль в группе перешел в руки нескольких администраторов, название которым я никак не мог придумать. Теперь придумал: радикал-патриоты. Их в Эстонии немного, но у них много единомышленников в Украине.

Вообще эта группа создавалась в противовес русскоязычной группе «Таллиннцы». Их много - под 40 000 участников. Там меня тоже давно забанили. И забанили по тем же принципам, что и в проукраинской группе, которая превратилась в тех же «Таллиннцев», только коленками назад. Что их объединяет? 1. Нетерпимость к чужому мнению. 2. Отсутствие культуры дискуссии. 3. Двухцветный черно-белый мир. Вот так вот крайности и смыкаются.

И праведный гнев не должен быть ослепляющим

Но те, кто думают, что помогают Украине, даже не замечают, как наносят вред борьбе за победу и с режимом Путина.

Если коротко и по пунктам: