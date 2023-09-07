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Не хотела платить за багаж: итальянка устроила скандал в Таллиннском аэропору

Rus.Postimees
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Таллиннский аэропорт
Таллиннский аэропорт Фото: katatonia82/Shutterstock

Вчера, 6 сентября, координационный центр Таллиннского аэропорта сообщил об агрессивной женщине у кассы сдачи багажа.

Патруль Таллиннского погранпункта выяснил на месте, что речь идет о гражданке Италии 1965 года рождения, которая уже успокоилась. Итальянка не попала на свой самолет, направлявшийся в Рим, так как не хотела платить за багаж, сообщает Пыхьяская префектура.

Патруль поговорил с пассажиркой и поделился с ней контактами итальянского посольства. Женщина успокоилась и осталась в общественной зоне аэропорта.

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