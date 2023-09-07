Не хотела платить за багаж: итальянка устроила скандал в Таллиннском аэропору

Патруль Таллиннского погранпункта выяснил на месте, что речь идет о гражданке Италии 1965 года рождения, которая уже успокоилась. Итальянка не попала на свой самолет, направлявшийся в Рим, так как не хотела платить за багаж, сообщает Пыхьяская префектура.