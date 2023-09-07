7 сентября отмечается Международный день чистого воздуха, призванный привлечь внимание к качеству воздуха и уменьшить его загрязнение. Компания DPD, занимающаяся доставкой посылок, запустила в Таллинне программу мониторинга качества воздуха, благодаря которой жители столицы могут узнать, каково качество воздуха на их улице.
Сегодня отмечается Международный день чистого воздуха: узнайте, насколько чист воздух на вашей улице
Данные, собранные датчиками DPD Estonia, являются общедоступными и бесплатными для всех желающих. Качество воздуха можно отслеживать в режиме реального времени с помощью интерактивной веб-карты.
Данные собираются непосредственно в условиях городского движения
DPD Eesti установила датчики на крышах 32 фургонов для сбора данных о качестве воздуха во время доставки посылок по Таллинну. Датчики были также установлены на шести таллиннских посылочных терминалах, которые собирают данные круглосуточно. Новые датчики, использующие лазерную технологию, измеряют наиболее опасный для здоровья загрязнитель (PM2.5), который образуется в основном при сжигании топлива. Попадая в легкие или в кровь, он может нанести вред здоровью, особенно людям с хроническими респираторными или сердечно-сосудистыми заболеваниями.
«Хорошо известно, что самой большой проблемой Таллинна является транспортное загрязнение, и качество воздуха вблизи крупных дорог значительно хуже. Эта информация основана в первую очередь на моделях рассеивания загрязнения воздуха, подтвержденных данными измерительных станций, которые в рамках данной программы были также подтверждены данными измерений DPD», - пояснил Ханс Орру, профессор кафедры гигиены окружающей среды Тартуского университета.
По мнению Орру, наибольшая ценность данных о качестве воздуха, собираемых DPD, заключается в том, что они собираются в самых разных местах и непосредственно на улицах города. «Это места, где люди останавливаются и регулярно дышат, поэтому важно измерять там качество воздуха и при необходимости вносить изменения в планирование движения для снижения транспортного загрязнения. Приятно видеть, что предприятия также обеспокоены качеством воздуха и думают о том, как его улучшить», - сказал Орру.
Почти 99% населения Земли дышит загрязненным воздухом
По данным Программы ООН по окружающей среде (UNEP), почти 99% населения Земли дышит загрязненным воздухом, что делает его наиболее серьезной угрозой здоровью людей в наше время. Именно поэтому DPD начала сбор данных о качестве воздуха в режиме реального времени в более чем 28 крупных городах Европы и предлагает свою сеть для эффективного планирования и разработки инициатив, основанных на данных, а также поиска превентивных решений для улучшения качества воздуха.
«Данные, собранные датчиками DPD, являются общедоступными и бесплатными для всех. Мы хотим внести свой вклад в мониторинг воздуха и улучшение проектирования городской среды. Собранные в Таллинне данные о качестве воздуха позволят жителям принимать решения, например, о маршрутах передвижения или местах занятий спортом, а лицам, принимающим решения, - определять проблемные зоны для улучшения жизни горожан, будь то путем увеличения зеленых насаждений, планирования городского движения или снижения скорости», - сказала Анника Оруаас, руководитель отдела устойчивого развития DPD Eesti.