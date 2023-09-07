Сегодня отмечается Международный день чистого воздуха: узнайте, насколько чист воздух на вашей улице

Данные, собранные датчиками DPD Estonia, являются общедоступными и бесплатными для всех желающих. Качество воздуха можно отслеживать в режиме реального времени с помощью интерактивной веб-карты.

Данные собираются непосредственно в условиях городского движения

DPD Eesti установила датчики на крышах 32 фургонов для сбора данных о качестве воздуха во время доставки посылок по Таллинну. Датчики были также установлены на шести таллиннских посылочных терминалах, которые собирают данные круглосуточно. Новые датчики, использующие лазерную технологию, измеряют наиболее опасный для здоровья загрязнитель (PM2.5), который образуется в основном при сжигании топлива. Попадая в легкие или в кровь, он может нанести вред здоровью, особенно людям с хроническими респираторными или сердечно-сосудистыми заболеваниями.

«Хорошо известно, что самой большой проблемой Таллинна является транспортное загрязнение, и качество воздуха вблизи крупных дорог значительно хуже. Эта информация основана в первую очередь на моделях рассеивания загрязнения воздуха, подтвержденных данными измерительных станций, которые в рамках данной программы были также подтверждены данными измерений DPD», - пояснил Ханс Орру, профессор кафедры гигиены окружающей среды Тартуского университета.