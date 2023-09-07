Без спермы и яйцеклетки: ученые вырастили полную модель человеческого эмбриона, неотличимую от настоящего

Несмотря на мой поздний видеозвонок, профессор Ханна с нескрываемой страстью в голосе проводит для меня экскурсию по трехмерной «изысканной архитектуре» модели эмбриона.

Я вижу трофобласт, верхний слой бластоциста, который при нормальном развитии стал бы частью плаценты, питающей плод. В нем есть полости, называемые лакунами, через которые кровь матери несет питательные вещества ребенку.

Есть и желточный мешок, выполняющий некоторые функции печени и почек, а также двухслойный эмбриональный диск - один из ключевых признаков этой стадии развития эмбриона.

«Это имеет смысл»

Схема структуры бластоциста Фото: Zachary Wilson / CK-12 Foundation

Есть надежда, что модели эмбрионов помогут ученым понять, как именно возникают разные типы клеток, воочию наблюдать за самыми ранними этапами построения органов тела и объяснить происхождение наследственных и генетических заболеваний.

Даже это первое исследование уже показало, например, что другие части эмбриона просто не сформируются, если их не окружат клетки плаценты.

Есть мнение, что эти модели помогут улучшить результаты экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), если в результате медики смогут понять, почему некоторые эмбрионы развиваются, а некоторые - нет. Возможно, они пригодятся и для проверки влияния различных лекарств на ход беременности, чтобы определить, какие из них являются безопасными.

Профессор Робин Ловелл Бэдж, который изучает развитие эмбрионов в британском Институте Фрэнсиса Крика, сказал мне, что эти модели эмбрионов «выглядят довольно неплохо» и «вполне нормально».