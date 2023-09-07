Полицейская собака спасла жизнь подростку, сбежавшему из дома

Шестого сентября незадолго до полуночи в Центр тревоги поступило сообщение о том, что из дома в Тартумаа сбежал молодой человек, жизнь которого может быть в опасности.
На информацию отреагировало несколько полицейских патрулей, а поскольку событие произошло совсем недавно, к поискам немедленно был привлечен собачий патруль.
Седьмого сентября Лыунаская префектура поделилась этой историей в социальных сетях.
В описании можно прочитать, как приехавшая к дому молодого человека полицейская собака Рикки под руководством кинолога Александра быстро взяла разыскиваемый след возле дома и помогла поисковой группе найти молодого человека.
С момента вызова не прошло и часа. Подросток находился в состоянии, когда ему очень нужна была помощь, но, к счастью, он остался жив и здоров. После обнаружения молодого человека передали медикам.
Благодаря острому носу и хорошему чутью Рикки, юноша вскоре сможет вернуться к своим близким.
«Вчерашнее событие - реальный пример того, что быстрое вмешательство и помощь близких предотвращают более серьезные последствия и дают поисковому отряду возможность найти нуждающегося в помощи человека», - сообщают в этой истории полицейские.