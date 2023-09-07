Миллиардер Маск распорядился отключить спутниковую систему рядом с Крымом, чтобы сорвать атаку ВСУ на российский флот

Телеканал не уточняет, когда должна была произойти атака ВСУ, однако в книге говорится, что работу Starlink в районе Крыма ограничили, когда морские беспилотники, начиненные взрывчаткой, уже приближались к российскому флоту.

В биографии уточняется, что украинские власти пытались убедить Маска восстановить работу спутников, но он отказал, заявив, что этой атакой Киев заходит слишком далеко. В итоге дроны, потерявшие связь, выбросило на берег, пишет CNN.

По данным Айзексона, решение Маска было продиктовано опасением, что российские власти могут ответить на «мини Перл-Харбор» ядерным оружием. В книге говорится, что этот страх у бизнесмена вызвали разговоры с высокопоставленными российскими чиновниками.

«Starlink не был предназначен для участия в войнах. Он был сделан для того, чтобы люди могли смотреть Netflix, расслабляться, подключаться к интернету в школе и делать добрые мирные дела, а не наносить удары дронами», - сказал Илон Маск в интервью Уолтеру Айзексону для книги.