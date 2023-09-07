Об этом и не только — в тележурнале «Новости в 7» на Канале 7. Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.
«Новости в 7» за 7 сентября: Кая Каллас требует вотума недоверия, приюты для животных нуждаются в помощи, еще можно успеть на «тихую охоту»
Сегодня в выпуске:
- Давление на Каю Каллас нарастает, но она не намерена сдаваться и требует от критиков поступать по закону, а не действовать на нервы.
- Местные сообщения: дело Айво Петерсона наконец передано в суд - в чём его обвиняют? Президент республики предложил дать русским школьника лишний год на изучение эстонского. Почему бойцы Сил обороны остались без продуктовых наборов?
- Бездомных кошек и собак неожиданно стало намного больше. Почему переполнены приюты и как жители столицы помогают волонтерским организациям, выясняла наша корреспондент
- Китовые акулы находятся под угрозой вымирания. Как индонезийские ученые защищают этих гигантских рыб?
- Новости планеты: японцы тоже хотят на Луну; приюты для животных переполнены и в Германии; в Токио предлагают дневной сон в «позе жирафа»; сколько куриных крылышек можно схесть за один присест?
- Еще можно успеть на «тихую охоту»! Корреспондент Новосте в семь узнавала - как не ошибиться с выбором грибов и какой способ собирания самый правильный, а также знакомилась с рецептом вкуснейшего блюда
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на Канале 7 за 7 сентября.