«Новости в 7» за 7 сентября: Кая Каллас требует вотума недоверия, приюты для животных нуждаются в помощи, еще можно успеть на «тихую охоту»

Сегодня в выпуске:

- Давление на Каю Каллас нарастает, но она не намерена сдаваться и требует от критиков поступать по закону, а не действовать на нервы.

- Местные сообщения: дело Айво Петерсона наконец передано в суд - в чём его обвиняют? Президент республики предложил дать русским школьника лишний год на изучение эстонского. Почему бойцы Сил обороны остались без продуктовых наборов?

- Бездомных кошек и собак неожиданно стало намного больше. Почему переполнены приюты и как жители столицы помогают волонтерским организациям, выясняла наша корреспондент

- Китовые акулы находятся под угрозой вымирания. Как индонезийские ученые защищают этих гигантских рыб?

- Новости планеты: японцы тоже хотят на Луну; приюты для животных переполнены и в Германии; в Токио предлагают дневной сон в «позе жирафа»; сколько куриных крылышек можно схесть за один присест?

- Еще можно успеть на «тихую охоту»! Корреспондент Новосте в семь узнавала - как не ошибиться с выбором грибов и какой способ собирания самый правильный, а также знакомилась с рецептом вкуснейшего блюда